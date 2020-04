El respirador UCI homologat ‘made in València’ prepara la fabricació per suplir un mercat internacional canibalitzat que duplica els preus

Es va arribar a dir que es fabricarien 4.000 respiradors. El Govern va anunciar que trauria la cartera perquè les dues empreses capdavanteres espanyoles homologades per a fabricar aquests equips tan complexos, la madrilenya Hersill i la valenciana Temel, industrialitzaren la seua producció per a fabricar a gran escala i que el país s’autoproveïsca amb les seues companyies. Però la realitat és que hui dia la petició que té la indústria és de 100 unitats, sol·licitades totes per la Generalitat Valenciana.

Malgrat aquesta situació, l’especialitzada Temel i la productora de components electrònics Power Electronics ja tenen l’acord fixat per a produir a gran escala els respiradors d’UCI a partir de la setmana que ve, “quan tinguem totes les peces”. De moment, són els proveïdors, com l’altra valenciana Mipesa o empreses internacionals, les que estan treballant a tres torns per dotar de tot el material.

Temel compra les peces per encàrrec amb les seues especificacions i Power Electronics les acoblarà en una de les seues línies de producció. Aquest serà el funcionament.

De moment, en Power Electronics, des d’on s’ha centralitzat la comunicació, són prudents i expliquen que, una vegada muntats els equips, caldrà fer les proves i els tests per a l’eixida posterior al mercat. Això sí, el producte de Temel ja té l’homologació d’Indústria, Economia i de l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS). Hi ha hagut moltes iniciatives amb bona voluntat, com la dels eixugaparabrises de SEAT, però la realitat és que per a produir aquests equips cal tindre totes les autoritzacions.

Abans de la crisi, Temel fabricava a l’any 100 respiradors i en l’actualitat en té uns 40 a la fàbrica. El Govern va obligar les empreses espanyoles amb material sensible que enviaren un registre per evitar que es venguera a l’estranger o que s’intentara retindre el producte per pujar els preus. Una contradicció amb l’actitud de l’executiu ara i de moltes autonomies d’anar a la Xina a comprar tot el material, inclosos respiradors. “Ens demanaven material per a la Xina quan va esclatar la crisi. I ara són ells els que ens ho venen tot. A més, de moment allò que tant trompetejaven de comprar a Espanya no està produint-se”, explica un empresari de productes sanitaris.

I no és fútil l’acusació que fa aquest empresari, ja que el mercat internacional, i sobretot el xinés, està canibalitzat. “Es compren respiradors a 30.000 i 40.000 euros. És un basar”, relata un expert en compra pública de material sanitari consultat per eldiario.es. Temel ven els seus equips per a UCI per uns preus que van de 20.000 a 28.000 euros. Una diferència substancial que hauria de ser aprofitada per les administracions espanyoles.

Un altre motiu per a la indignació de la indústria autòctona són les homologacions xineses. “Mentre que per a vendre a Europa et demanen especificacions extremes, a la Xina la normativa és molt menys restrictiva. I tots van a comprar allí”, es lamenta un altre empresari del sector de la sanitat. Diuen els experts que la crisi del coronavirus pot ser una oportunitat per a relocalitzar la fabricació de material sanitari. Una altra oportunitat perduda?