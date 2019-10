Joan Ribó respon després de la crisi de l'EMT i aparta als socialistes del consell rector de la Marina de València

La ferida oberta en el si del govern municipal de València com a conseqüència de la la proposta dels socialistes, aprovada amb els vots de PP, Cs i Vox, perquè el regidor de Mobilitat i president de l'EMT, Giuseppe Grezzi, s'absente de les compareixences dels treballadors de l'empresa pública en el comissió d'investigació de l'estafa de 4 milions d'euros, lluny de tancar-se, sembla cada dia més oberta.

L'alcalde, Joan Ribó, va evitar aquest dijous parlar de crisi, però va reconéixer que la situació és greu tenint en compte que ha sigut la primera vegada que els socis de Govern voten per separat i va avançar que estudiarien la situació i les seues possibles conseqüències.

La primera d'elles s'ha conegut aquest divendres després de la junta de govern local en la qual s'ha aprovat que el representant de l'Ajuntament en el consell rector de la Marina de València serà l'edil de Compromís, Carlos Galiana, tal com ha avançat València Plaza.

Des de Compromís han comentat que aquesta decisió naix d'un acord previ amb els socialistes, condicionat a la creació d'una segona plaça mitjançant un canvi d'estatuts de l'organisme, que aniria per a un regidor del PSPV.

No obstant això, fonts socialistes han assegurat que la plaça de la Marina de València estava ja adjudicada en el marc del Pacte del Rialto a la regidora de Turisme, Pilar Bernabá, a l'igual que el passat mandat va ser per a la llavors edil del ram, Sandra Gómez. I que una vegada es creara aqueixa segona plaça per a l'Ajuntament de València, se li adjudicaria a Galiana.

Siga com siga, caldrà esperar a la resposta dels socialistes, els quals han votat en contra de la decisió en la junta de govern. La tensió entre tots dos socis va en augment.