Ribó planteja crear ‘superregidories’ per a millorar el funcionament de l’Ajuntament de València

“Hem de parlar de l’organització d’aquesta casa, que és l’empresa més gran de la ciutat amb uns 5.000 treballadors, perquè l’organització es pot millorar molt amb unes àrees de gerència molt més articulades que, en definitiva, ens possibiliten treballar més ràpidament i més eficaçment”.

Així s’ha pronunciat dilluns l’alcalde en funcions, Joan Ribó, que, després dels resultats electorals que han ajudat a pujar Compromís com a força més votada de la ciutat, podrà governar quatre anys la ciutat amb el suport del PSPV.

Ribó ha deixat entreveure així que hi haurà canvis importants en l’organigrama municipal amb la creació de ‘superregidories’ o el que ha denominat “àrees gerencials” amb l’objectiu de donar més agilitat i coordinació al funcionament de l’Ajuntament.

“Les àrees gerencials, que poden variar en funció de les negociacions, poden estar relacionades una amb tots els temes econòmics, una altra de relacionada amb temes mediambientals, una altra amb temes de serveis socials, una altra d’educació i cultura, però això pot ser més gran o més menut en funció del que parlem; això sí, han de ser àrees aproximadament homogènies i dins d’una àrea pot haver-hi diferents serveis i regidors, però això encara s’ha de parlar”, ha comentat.

L’alcalde en funcions ha insistit que “el puzle no està muntat encara, però ha de ser diferent; tota l’organització de la casa s’ha de canviar, s’ha d’articular millor i s’ha de modernitzar, i una vegada tinguem això clar parlarem de com ho adjudicarem, però això ja serà a partir de la setmana que ve, abans hem de tindre clara l’organització”.

Ribó ha reiterat que “no hi ha cap servei ni àrea adjudicats a priori a ningú, excepte, evidentment, l’Alcaldia, que no es pot adjudicar a un altre que no siga l’alcalde, tota la resta està per discutir”.

En aquest sentit, ha afirmat que també podria ampliar les seues atribucions i que la primera cosa serà crear un programa d’objectius comú juntament amb els socis del PSPV.

Pel que fa a la possibilitat de fomentar el mestissatge en les regidories amb responsables dels partits de Govern, ha comentat que és una mica més fàcil de dur a terme en la Generalitat, atés que en les conselleries està la figura del secretari autonòmic per davall del conseller: “És una cosa que sembla interessant, perquè s’evita el perill que es creen regnes de taifes, però en l’Ajuntament és més complicat, perquè s’incrementaria molt el personal i tampoc es tracta d’això”.

De la seua banda, des del PSPV coincideixen en el plantejament de començar pels canvis en l’estructura municipal en les qüestions que siguen millorables abans de començar a parlar de la distribució de les regidories.

Les mateixes fonts han comentat que no creuen que hi haja problemes excessius a l’hora de posar-se d’acord, ja que “és clar que la ciutadania ha apostat per la continuïtat d’un nou Govern progressista”, però han posat en valor que el PSPV ha sigut el partit que més ha crescut, amb vista a les negociacions.