La asociación ASCEL denuncia a la Junta de Castilla y León en el Ministerio del Interior por incumplir el estado de alarma al autorizar modalidades de caza

La Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) ha interpuesto dos denuncias administrativas contra la Junta de Castilla y León por autorizar modalidades de caza durante el estado de alarma. Tal y como ha adelantado eldiario.es, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha 'aclarado' la orden de 2018 que permite abatir fuera de la época de veda especies de caza mayor (jabalíes, ciervos y corzos) y de caza menor (conejos) para su control poblacional.

En concreto, el director general de Patrimonio Natural, José Ángel Arranz, autoriza, a pesar del decreto de estado de alarma, la caza mayor siempre que no sea en batidas y monterías, y la menor, de conejos, en grupos que no superen un máximo de ocho cazadores. En una primera denuncia cursada ante la Subdelegación del Gobierno en Valladolid, Ascel considera que se trata de un incumplimiento "flagrante" del Real Decreto 463/2020, y pide la anulación del escrito que firma Arranz y que se aclare públicamente la suspensión de la actividad cinegética "como cualesquiera otras no excepcionales".

Esta denuncia se ha ampliado posteriormente en la Subdelegación y en el Ministerio del Interior. Así, en función de la Ley Orgánica 481 en su apartado 10.3, que establece que durante el estado de alarma si una administración incumpliese las medidas las facultades de esta pueden ser asumidas por la autoridad competente, solicita que se anule a autorización de caza. Además pide que se abra un expediente sancionador al director general que la firma o que, subsidiariamente se le retiren las facultades por interferir en el deber de cumplimiento del estado de alarma y que se haga pública que la caza no es una actividad que deba quedar exenta.

Ecologistas en acción por su parte también se ha pronunciado a través de una nota en la que afirma que cuando se exige la población que permanezca en sus hogares para controlar la expansión del virus Covid-19 es "incomprensible" que la Dirección General de Patrimonio Natural y Gestión Forestal permita esta excepción a la norma y además, autorice que se realice en grupos de cuatro personas, ocasionando movimientos de personas (en muchos casos de la ciudad al campo) "sin justificación suficiente".

También ha criticado que se siga permitiendo la caza mayor siempre y cuando se realice de forma individual. "Es decir, no permite las monterías colectivas, pero si las salidas particulares Mientras los paseos no se autorizan, con toda la lógica de la grave situación sanitaria en la que nos encontramos, se podrá permitir salir a cazar y los desplazamiento que para ello sean necesarios", sostienen.

Ecologistas ha señalado que se trata de una arbitrariedad que Ecologistas en Acción ya ha denunciado porque vulnera lo establecido por la declaración del Estado de Alarma y que a su juicio "refleja, una vez más, la incompetencia con la que gestiona la Consejería de Medio Ambiente, asumiendo un riesgo inaceptable y un menosprecio a la salud y bienestar colectivo".