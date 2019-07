Igea: "ha sido un discurso correcto, los oradores brillantes aportan poco a la vida de los ciudadados"

Todos los grupos parlamentarios, a excepción de Vox, han valorado ante los medios el discurso de investidura de Alfonso Fernández Mañueco. El primero en comparecer ante la prensa ha sido el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, quien ha "echado de menos" inversiones concretas en la Comunidad y la inclusión de Ávila en el Corredor del Atlántico. "Nos quedamos fuera", ha recordado, por lo que su voto "no será positivo". "No voy a votar a favor" ha dicho sin determinar si el voto sería en contra o se refería a una abstención. Pascual ha invitado a los periodistas a "ir a Ávila" para que comprueben cómo está y lo "harta" que está la población de que sea "el patito feo de Castilla y León".

El diputado de Unión del Pueblo Leonés, Luis Mariano Santos, ha definido el discurso como "continuista" y ha criticado la creación de un grupo de expertos para abordar el problema de la despoblación. "Eso es como reconocer que antes no se ha hecho absolutamente nada", ha precisado.

También ha criticado la creación de la consejería de Regeneración, que ha definido como "el momio" que obtiene Ciudadanos por pactar. Al igual que el procurador de Por Ávila, ha lamentado que no se dé la importancia debida a León en el Corredor de Atlántico, y que no se haya hablado del futuro de las cuencas mineras. También ha recordado que las distintas sentencias que tumbaron la Ley de la Caza es culpa de la Consejería de Fomento, que no ha hecho autocrítica. "No nos han conseguido convencer, votaremos en contra", ha anunciado.

El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha sido aún más duro y ha afirmado que el discurso del futuro presidente ha estado lleno de "vaguedades y ambigüedades". "Es el peor discurso que he escuchado en las Cortes, Fernández Mañueco no llega a Herrera ni a la suela del zapato", ha asegurado. Fernández ha ironizado con el plan del PP de llegar al "pleno empleo". "Como sigan expulsando a jóvenes de la Comunidad lo logrará seguro, porque no habrá nadie a quien emplear". También ha recordado que Fernández Mañueco no conoce la Comunidad que tiene que gobernar puesto que ha hablado en varias ocasiones de "región" cuando Castilla y León "es birregional". "Será una legislatura extraña en la que sobrevolará la moción de censura, y con la extraña pareja Mañueco e Igea", finalizó.

Esta última frase de Fernández dio pie a que Igea comenzase su rueda de prensa sin poder determinar quién era. "No sé si soy Jack Lemmon o Walter Matthau", dijo entre risas.

Igea calificó el discurso de Fernández Mañueco como "correcto" y comentó que había servido para desgranar las 100 medidas acordadas. No quiso decir si le había parecido "brillante" y apuntó directamente a Pablo Fernández como un "orador brillante" a la vez que recordó que "los oradores brillantes aportan poco a la vida de los ciudadanos" y que Fernández había sido "premiado" con "diez escaños menos". Igea también anunció que los ciudadanos "verán cómo cambian muchas cosas en sanidad, educación pública, transparencia y regeneración".

También fue crítica la socialista Virginia Barcones, que comparó al nuevo gobierno entre PP y Ciudadanos con un "coche destartalado" al que se le da "chapa y pintura" pero que mantiene el mismo motor. "Este gobierno nace gripado", aseveró.