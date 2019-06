Ciudadanos cierra un pacto para que el PP siga gobernando en Castilla y León

El Partido Popular de Castilla y León y Ciudadanos Castilla y León han alcanzado un acuerdo para el Gobierno de la Comunidad de Castilla y León, donde el PP ha estado en el poder los últimos 32 años. El anuncio se ha producido una hora después de que el candidato socialista, Luis Tudanca, se ofreciese a dar un paso a un lado si el era el "obstáculo" para un pacto con Ciudadanos.

El equipo de prensa de Francisco Igea, que se encontraba en el Parlamento autonómico donde Tudanca había dado una rueda de prensa, avisó a los medios de que haría unas declaraciones "en contestación" al candidato socialista, pero acabó anunciando el acuerdo de gobierno.

"Hoy finalmente hemos alcanzado un acuerdo de gobierno en el Partido Popular un acuerdo de investidura definitivo, con un reparto de tareas, basado en nuestro acuerdo programático, en esos 100 puntos que van a marcar el futuro y el cambio en esta Comunidad", anunció Igea. El candidato de Ciudadanos explicó que las declaraciones de Tudanca se han producido mientras finalizaba la redacción del acuerdo. "El acuerdo llega tarde, la propuesta llega tarde y además no ha entendido nada de lo que hemos dicho durante estas últimas semanas y durante la campaña", ha criticado.

Francisco Igea ha recordado que su partido se ha manifestado "de manera reiterada" a favor de la "igualdad de los españoles" y en contra del "sanchismo" que es el "triunfo de los separatistas" y de "la gente que no cree en la igualdad y cree en el supremacismo". "Yo mismo he pedido que alguien alzase la voz en favor de la igualdad y en contra de entregar en poder en el gobierno nacional y en los gobiernos autonómicos a aquellos que quieren acabar con la unidad", ha afirmado. Según él, en la propuesta de Tudanca no se refleja nada de eso y "nadie levanta la voz en el PSOE" para decir que "no es tolerable". Igea ha subrayado que lo pidió "de manera reiterada".

"Nosotros no queremos la presidencia de la Junta, no queremos un cargo. Quien nos hace la invitación velada o no a presidir la Junta, no nos conoce, no nos ha entendido, no nos ha escuchado", ha lamentado. A pesar de que en los últimos días Ciudadanos ha facilitado al PP la presidencia de diputaciones y se ha hecho con la de Zamora a pesar de tener un sólo diputado, Igea ha dicho que Ciudadanos no ha venido a "ocupar" la presidencia "o la consejería tal", sino a desarrollar un proyecto "para cambiar y para renovar" Castilla y León.

Francisco Igea se ha erigido como la persona que más ha "peleado" la igualdad en la anterior legislatura, en su actividad como diputado en el Congreso. Además ha precisado que la decisión es de la Ejecutiva de su partido y que como miembros de esta la asume "en su integridad". "Nunca nadie me va a oir discrepar de los objetivos del partido. Una cosa es discrepar de la estrategia y expresarlo en un partido liberal y otra cosa es no asumamos nuestros objetivos y nuestra finalidad esencial", ha aseverado.

Francisco Igea, será el próximo vicepresidente y portavoz de la Junta presidida por Alfonso Fernández Mañueco. El Gobierno contará con diez consejerías, una más que en la pasada legislatura, ya que se creará la de Transparencia y Regeneración Democrática.

El PP llevará las consejerías más fuertes, a excepción de Sanidad, concretamente la de Presidencia, Economía y Hacienda; Fomento y Medio Ambiente; Agricultura y Ganadería; Familia e Igualdad de Oportunidades y Educación. Ciudadanos asumirá Sanidad; Transparencia y Regeneración Democrática; Industria y Empleo y Cultura y Turismo.

Alfonso Fernández Mañueco ha anunciado "un gobierno moderado y centrado" y ha eludido dar nombres para las consejerías o pronunciarse sobre el veto de Cs al consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez-Quiñones, a pesar de que entiende que es "un componente atractivo para los medios". Próximamente empezará la fase de consultas para abordar la investidura. Fernández Mañueco ha definido el procedimiento de negociación como "duro en algunas ocasiones" en el que han primado los intereses de Castilla y León

El acuerdo se formalizará la próxima semana y determinará el inicio del procedimiento de investidura de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta de Castilla y León y la posterior constitución del nuevo Gobierno Autonómico.