El PP entrega la Diputación de Zamora al único representante de Ciudadanos para mantener el Gobierno de Castilla y León

Ciudadanos presidirá la Diputación de Zamora con un único diputado, Francisco Requejo, frente a los 12 que tiene el Partido Popular. El inusual pacto se ha firmado este jueves en el Parador de Zamora y se ha llegado a él gracias a un "acuerdo programático" con el PP al que se ha llegado "sin ningún problema" y buscando una "estructura de gobierno" a la que "se ha dado vueltas" para alcanzar una solución "que viniese bien a la provincia", según ha explicado el presidente del PP de Zamora, José María Barrios. Ambos partidos sumarán 13 diputados frente a los 12 de PSOE e Izquierda Unida.

"Había que tener una visión de conjunto de la Diputación", ha comentado. "Entendimos que había una sola posibilidad y era que Ciudadanos presida la Diputación y los miembros del Partido Popular llevemos todas las áreas, con lo cual el presidente tiene una visión de conjunto, y nosotros, a través de las áreas la conseguimos tener igual", ha subrayado.

El acuerdo de gobernabilidad se ha rubricado con apenas 20 horas de antelación del pleno de constitución de la Diputación. Ciudadanos pasa así de querer suprimir las diputaciones a usarlas como una moneda de cambio para asegurar el otro gran pacto el que mantendrá al Partido Popular en el gobierno de Castilla y León, donde lleva 32 años. Zamora es, de momento, la única diputación que presidirá el partido de Albert Rivera, después de haber cedido en el veto que puso al presidente de la de Burgos, César Rico. El candidato de Ciudadanos a la Junta, Francisco Igea, impuso como condición que el PP retirase de ayuntamientos y diputaciones a aquellos que llevasen 8 o más años de mandato, pero, finalmente ha claudicado con Rico.

Sin embargo, no ha querido ceder en Valladolid y el PP ha apartado de la institución provincial a su hasta ahora presidente, Jesús Julio Carnero. El PP de Castilla y León comunicó su retirada a primera hora de la tarde de este jueves.

La cesión de Zamora ha sido clave para mantener la calma en las negociaciones para el gobierno de Castilla y León, que están en la fase de reparto de cargos.

Según ha explicado el presidente del PP de Zamora, el acuerdo alcanzado este jueves dará "estabilidad" y se basa en el alejamiento de "gobiernos inestables" porque eso "siempre conlleva malas experiencias" y "quienes pagan las consecuencias son los ciudadanos del medio rural". A partir de mañana, ha dicho Barrios, el grupo de gobierno lo conformarán 13 diputados y "quienes ganan son los zamoranos".

El futuro presidente, Francisco Requejo, también ha subrayado que el acuerdo "es de estabilidad" y que se han "limado asperezas" hasta llegar a un "acuerdo sensato, regenerador, que va más allá de las siglas y que va a redundar en el beneficio" para la provincia. Requejo ha enumerado los "ejes" en los que se basa el pacto: limitación de mandatos a ocho años, seguimiento de subvenciones directas, eliminación de contratos a personas y empresas que estén imputados por casos de corrupción, apoyo a emprendedores y autónomos, a las mujeres del mundo rural y a la natalidad entre otros.

"No venimos a revolucionar nada"

Requejo ha afirmado que su partido lleva "cuatro años pidiendo cambio y regeneración", y que "quieren abrir las ventanas" con la ayuda del Partido Popular, que lleva gobernando la Diputación de Zamora 30 años. "Va a haber un cambio en la Diputación Provincial, vamos a trabajar para que las cosas se hagan bien, no quiero decir que todo se haya hecho mal. No venimos a revolucionar nada pero sí venimos a reestructurar y a hacer las cosas mejor", ha asegurado. Además, Requejo ha pedido "confianza en el Partido Popular".

También ha destacado que Zamora es la única diputación que predirá Cs, "por el momento" y es "una responsabilidad muy grande" que no le asusta. Además ha comentado que "al PSOE le falta liderazgo" pero que aún así tiende la mano al resto de partidos porque no quiere "un gobierno de rodillo".

Barrios, que asumirá la vicepresidencia de la Diputación ha señalado que con este pacto se demuestra que el PP "no quiere sillones, sólo el bienestar de los ciudadanos". "Si para llegar a un entendimiento es necesario que yo no sea presidente, no existe ningún problema", ha aseverado.