Podemos consigue el apoyo de PP y Ciudadanos para aprobar en un municipio leonés una moción que pide la independencia de León

Mientras el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, anuncia una investigación para averiguar por qué los concejales de del PP Cabrillanes, Crémenes y Mataleón votaron a favor de la segregación de León en sus respectivos municipios, la escalada 'independentista' continúa. Este lunes se ha aprobado una sexta moción, esta vez en Cuadros, un bastión del PP gobernado por un ex político del Partido Popular que montó un partido independiente cuando fue imputado en Púnica, Marcos Martínez Barazón.

Quien ha propuesto la moción es el único concejal de Podemos, Francisco García Mediavilla, y consiguió los que se aprobase por mayoría, con 10 votos a favor y sólo uno en contra. La suma ha sido posible fundamentalmente gracias al 'sí' del gobierno municipal, formado por los siete concejales independientes liderados por Martínez Barazón, que estuvo en prisión provisional por la Operación Púnica mientras era alcalde de Cuadros y presidente de la Diputación de León tras sustituir a Isabel Carrasco, asesinada a tiros. En la actualidad continúa imputado por la Audiencia Nacional.

A estos siete votos favorables se sumó, como no podía ser de otra forma, el de Podemos y el de uno de los dos concejales con que cuenta el PP, el segundo de la lista, Juan Carlos González García. La otra edil del Partido Popular, Sonia García Pozo, qye además es portavoz del grupo, votó en contra.

Ciudadanos, a favor

También votó a favor el único concejal de Ciudadanos, Miguel Ángel González Fernández. Su posicionamiento es claramente contrario al que marca el partido. En León capital PP y Ciudadanos sumaron sus votos en contra, si bien la moción leonesista de Unión del Pueblo Leonés salió adelante. El PSOE no obtuvo representación en Cuadros en las últimas elecciones.

Este municipio es el sexto que se muestra a favor de que León se separe de la Comunidad. Antes que Cuadros fueron Valderrey, Matadeón de los Oteros, Crémenes, Cabrillanes y León ciudad.

La moción aprobada, que no es literalmente la de UPL, respalda "iniciar el camino hacia la formación de la Autonomía de la Región Leonesa" sumándose "al resto de ayuntamientos que han iniciado un procedimiento recogido por nuestra Constitución en su artículo 135". Se trata de "hacer posible el cumplimiento de otro de sus artículos principales como es el artículo 2, que dice: La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas"".

Podemos argumentaba que desde la creación de Castilla y León, las consecuencias para la Región Leonesa y en particular para la provincia leonesa "han sido nefastas, y los agravios innumerables", tales como la "pérdida de población (4.065 habitantes solo el último año), destrucción de empleo (el 86% de los municipios tiene más pensionistas que trabajadores activos), falta de inversión en infraestructuras, nula conservación o promoción de nuestro patrimonio y cultura (el camino de El Salvador que atraviesa Cuadros no ha sido ni declarado BIC, mientras que el mismo camino en Asturias sí lo es), etc.".