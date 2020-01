La dirección nacional de prensa de Vox intenta impedir que los denunciantes del fraude de las primarias de Valladolid hablen con los medios

La dirección nacional de prensa de Vox intenta que los cinco afiliados denunciantes del fraude de las primarias del partido en Valladolid no hablen con los medios de comunicación.

Durante la mañana de este jueves y poco antes de que interviniesen en un programa de radio, los cinco militantes recibieron un mensaje de texto en sus teléfonos móviles que les advertía de que no podían hablar con la prensa por no ser "portavoces". "Desde la Dirección Nacional de Prensa de Vox os informamos de que no estáis autorizados a acudir a medios de comunicación al no ser portavoces oficiales del Partido", decía textualmente el sms al que ha tenido acceso eldiario.es. Aunque intentaron contactar con el número desde el que recibieron el mensaje, no hubo respuesta. Este diario preguntó al responsable de la dirección de prensa, Juan Ernesto Pflüger, pero tampoco respondió.

El partido está ahora en manos de una gestora. Cuando los cinco afiliados reclamaron a la entonces presidenta, Sofía Muñoz Casares, las actas correspondientes a la asamblea done se elegía al comité ejecutivo provincial, y posteriormente acudió a Garantías, está acabó dimitiendo. Con ella cayó toda la ejecutiva.

Este miércoles, la dirección nacional tuvo que presentar en el juzgado la documentación requerida por los denunciantes. La persona designada por el partido explicó en sede judicial que "nunca se redactó" un acta de la asamblea donde se eligió a la directiva y que sólo existe "un acta de proclamación de los resultados provisionales de las elecciones primarias de los comités ejecutivos provinciales que emite el comité electoral.