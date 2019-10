Un concejal de Ciudadanos en Soria se suma a las dimisiones por la "deriva" del partido

"Ciudadanos ya no forma parte de la solución, si no del problema de este país". El concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Soria Jesús de Lózar ha dimitido este martes de su acta de concejal tras las decisiones tomadas por el equipo de Albert Rivera, y no es el primero ni el segundo. Los candidatos 2 y 3 de Ciudadanos al Senado por Valladolid y la número 1 por Segovia se dieron baja por "la deriva" del partido hace dos semanas, y ha habido más renuncias en el seno del partido.

"El partido no ha sido capaz de resolver los problemas de los ciudadanos, si no todo lo contrario. Nos hemos transformado en lo contrario de lo que queríamos", insiste De Lózar en declaraciones a este diario.

De Lózar es el afiliado más antiguo de Ciudadanos en Castilla y León. "Entré cuando éramos como el reducto de los galos, pero en los últimos meses el partido ha tenido una deriva... Renuncio porque Cs ya no sirve para lo que tiene que servir: la política útil", sentencia el soriano y economista, que volverá a trabajar a tiempo completo en su empresa.

"Ciudadanos se basa en la demoscopia para hacer política y no en los problemas de la gente", remacha De Lózar, quien insiste en que su renuncia como edil es una decisión "largamente meditada".

El soriano insiste en que la suma entre Cs y el PSOE era posible y proporcionaba "estabilidad". "Es más lo que nos une que lo que nos separa del PSOE. Es una pena para el país, y lo vamos a notar todos", asegura De Lózar, que se suma a los candidatos 2 y 3 de Ciudadanos al Senado por Valladolid y a otros representantes desencantados con la formación de Albert Rivera. "El papel de Ciudadanos era pactar, creía que habíamos nacido para unir", lamenta este economista, que insiste: "Si pactas con el PP, ¿por qué no con el PSOE? No arropes al PP siempre".

De Lózar también ha rechazado que no se haya valorado su trabajo en el Ayuntamiento de Soria durante la pasada legislatura. "Yo he trabajado bien durante estos cuatro años sistemáticamente. Antes estaba yo solo y ahora hay dos ediles de Ciudadanos.. Esto no ha caído del cielo, por mucho que la marca tire", sentencia el ya exconcejal de Ciudadanos.