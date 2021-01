Hemos pasado unas fiestas raras, con unas comidas y cenas que no han sido tan concurridas como otros años, pero en las que seguro no habrán faltado los productos estrella: el pescado y el marisco. No obstante, España es uno de los países del mundo donde más productos del mar se compran y consumen: en los hogares españoles se compra pescado de media una vez a la semana y cada persona consume al año unos 45 kg aproximadamente.

Un 76 % de los consumidores priman el pescado sostenible, según un estudio

