El Gobierno acepta la oferta de la Generalitat de acoger a los 60 migrantes del Aquarius

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado este martes en Córdoba que la Generalitat de Catalunya se ha ofrecido a acoger a los 60 migrantes a bordo del buque Aquarius, que atracará en Malta en las próximas horas.

"Catalunya ha ofrecido puertos, aunque no tiene competencia. Parece que está dispuesta a acoger a los migrantes que España va a recibir, que son un total de 60", ha asegurado, a pesar de que ha recordado en varias ocasiones que las Comunidades Autónomas no tienen competencias en lo que respecta a sus puertos marítimos. "Nos parece una muy buena forma de coordinarnos con las Comunidades Autónomas", ha apuntado.

Según Calvo, la acogida de las personas que viajan a bordo del buque humanitario por parte de Portugal, Luxemburgo, Francia, Alemania y España ha sido fruto de un "intenso trabajo de coordinación conjunta" por parte de todos los países europeos, liderados por España y Francia.

"Esperamos que, después de las decisiones que este Gobierno, la cumbre del próximo 20 de septiembre en Salzburgo se convierta en un punto de inflexión en el que el conjunto de Europa entienda que sufre una presión migratoria que afecta a todos los países europeos, no sólo a los países de primera llegada", ha añadido la vicepresidenta, en referencia a la próxima cumbre europea sobre inmigración.

Según Calvo, ese ha sido "el gran trabajo" del Ejecutivo socialista, ya que ha logrado poner de relieve en la esfera política europea la necesidad de hacer frente a la crisis migratoria con una fórmula común a la UE.

"Giro en la política migratoria de Europa"

De acuerdo con la vicepresidenta, uno de los objetivos principales detrás del acuerdo alcanzado este martes entre los países europeos es el de "dar un giro a la política migratoria de Europa". Una iniciativa que en todo momento ha sido posible gracias al liderazgo de "España y Francia", una postura que también ha confirmado el presidente francés, Emmanuel Macron.

El próximo 20 de septiembre tendrá lugar una cumbre de la Unión Europea en la ciudad francesa de Salzburgo, una fecha clave en la que las políticas migratorias del bloque ocuparán un lugar determinante en la agenda. Calvo ha explicado que desde la Moncloa tienen la esperanza de que dicha reunión "transforme" el acuerdo alcanzado en una "fórmula de coordinación estable" que pueda mantenerse en el tiempo, y no "solamente una situación de la que salimos al paso cuando se producen determinadas circunstancias".

Calvo ha denunciado que su Ejecutivo heredó una "situación de inacción absoluta por parte del Gobierno anterior". Por tanto, el Ejecutivo socialista ha reaccionado de "una manera totalmente coherente" ante la crisis migratoria que vive Europa en los últimos años.

"En las últimas 48 horas hemos trabajado para dar una respuesta coherente, coordinada, responsable, solidaria, segura y solvente desde Europa a la situación que planteaba el buque Aquarius", ha afirmado, al tiempo que ha asegurado que en apenas tres meses al frente del Gobierno, Sánchez se ha convertido en "un líder muy escuchado" en Europa. "Lo es porque ha trazado una política coherente que ha coordinado la responsabilidad con los derechos humanos", ha concluido, a modo de explicación.

Calvo también ha confirmado que las 60 personas a bordo del buque humanitario que están destinadas a España contarán con el permiso de 45 días al llegar: "Van a llegar a una democracia y como tal nosotros tendremos que responder".

Por otro lado, la vicepresidenta ha puesto especial hincapié en que los menores que viajen a bordo del Aquarius son "primero menores y luego migrantes", por lo que serán acogidos con todas las protecciones que establece el Estado de Derecho, independientemente de si solicitan asilo político o de si se trata de inmigrantes económicos.

En ese sentido, ha afirmado que el presidente Sánchez ya ha planteado la posibilidad revisar las circunstancias de asilo a nivel europeo. "Es un tema pendiente que hay que resolver", ha advertido la socialista. "Somos conscientes de que Europa tiene que dar una vuelta completa sobre como gestiona la presión migratoria en sus fronteras", ha añadido.

"Aquí lo importante es que hemos sido capaces todos de decir a 141 personas que Europa es capaz de acogerlas y que lo hacemos coordinadamente y lo hacemos como Europa", ha afirmado.

Calvo rechaza el "discurso xenófobo" de la oposición

Durante su comparecencia, al ser preguntada que si cree que el aumento de las llegadas de migrantes a las fronteras españolas este verano guarda relación con el cambio de postura en política migratoria que ha supuesto la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa o, si por el contrario, se trata de una pura "coincidencia", Calvo se ha mostrado tajante.

"No, si usted mira los picos exponenciales de entrada de migrantes de los años anteriores, ya daban estas cifras, pero para eso tenía que haber un Gobierno que fuera capaz de prever. Eso se llama gobernar", ha zanjado. Según ha dicho, el Gobierno de Rajoy tenía conocimiento del número de llegadas que se esperaban para este año pero "no había previsto hacer nada".

El periodista ha insistido y ha recordado que la preocupación sobre la inmigración irregular en España ha aumentado en los últimos meses. "Eso es porque depende también de quienes se dedican a hacer con este tema política de bajo nivel", ha apuntado la vicepresidenta, en una crítica velada al nuevo líder del Partido Popular, entre otros.

"¿Acaso alguien pensaba que este verano no iba a llegar ningún inmigrante por el estrecho de España? Pues no, claro que no", ha señalado. Lo único que ha cambiado, según Calvo, ha sido la aparición de "un discurso xenófobo" por parte de ciertos partidos españoles "que no existía hace tres meses".