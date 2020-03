El Gobierno activa un operativo para alojar a inmigrantes liberados de los CIE de Madrid, Valencia y Barcelona

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones trabaja desde este lunes en coordinación con la Comisaría General de Extranjería y Fronteras para acoger a "todas las personas que puedan ponerse en libertad" de los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) ante la dificultad para deportar a inmigrantes tras las restricciones impuestas para frenar la expansión del coronavirus, según han confirmado a eldiario.es fuentes del departamento dirigido por José Luis Escrivá.

Aunque no detallan las cifras, la red de atención humanitaria, dependiente del Ministerio de Migraciones, ha recibido en la últimos días a "personas llegadas de CIE de Barcelona, Madrid, Valencia", apuntan las mismas fuentes. "En general, se ha hecho cargo de todas aquellas personas a las que puedan ponerse en libertad y que sean solicitantes de protección internacional o hayan llegado en patera", añaden.

Se trata de inmigrantes que no cuentan con un lugar donde residir y han sido puestos en libertad de los CIE de Madrid, Valencia y Barcelona. La Unidad Central de Expulsiones y Repatriaciones (UCER) y la Secretaría de Estado de Migraciones iniciaron este lunes las primeras gestiones para activar la coordinación entre ambas instituciones con el objetivo de que decenas de inmigrantes que salgan de los CIE de España no se vean forzados a deambular por las calles en pleno estado de alarma.

Algunas de las personas que han pasado a ser acogidas en la red de atención humanitaria, gestionada por ONG, habían sido internadas en los CIE tras su llegada a España en patera y el Gobierno no ha podido deportarlos debido a las restricciones para viajar a sus países ligadas a la crisis del coronavirus.

Este semana, el Defensor del Pueblo ha solicitado al Gobierno la salida de todos los internos ante el imposible retorno a sus países de origen. "Se da la particularidad de que su privación de libertad tiene como fin exclusivo asegurar la materialización de su devolución o expulsión. Las circunstancias actuales impiden que se pueda dar cumplimiento a esta finalidad por lo que, a juicio del Defensor del Pueblo, estas personas deben ser puestas en libertad", recomendó Francisco Fernández Marugán en respuesta a una queja registrada por la Asociación de Abogados Extranjeristas.

Debido a la situación de vulnerabilidad de muchas de las personas encerradas en el CIE, algunas recién llegadas a España en patera, el Defensor pidió al Ejecutivo "asegurar que esa puesta en libertad se realice en condiciones que permitan dar cumplimiento a las medidas decretadas en el estado de alarma para todos los ciudadanos". Según aclaran fuentes del Ministerio de Migraciones, la coordinación para acoger a estas personas comenzó a realizarse entre este lunes y el martes, antes de recibir la recomendación de Francisco Fernández Marugán.

Desde el Ministerio del Interior aseguran que no se ha dado "ninguna orden" estatal para liberar a los internos de los CIE, sino que los inmigrantes son liberados cuando cumplen los 60 días de encierro, el periodo máximo de estancia marcado en la legislación. No obstante, las organizaciones sociales que suelen tener presencia en estas dependencias apuntan que ya están siendo liberados internos que no habían cumplido los dos meses de internamiento, priorizando a aquellas personas que cuentan con arraigo en España y residencia.

En Barcelona, el CIE de Zona Francia ya está vacío. La Policía Nacional ha procedido a lo largo de esta semana a la liberación de los cuarenta internos que permanecían centro de internamiento, como ha publicado eldiario.es. La mayoría tiene arraigo en la provincia catalana y ha vuelto a su domicilio con familiares o en casa de amigos, si bien una minoría de casos han acudido a los servicios sociales.

En Valencia, se está liberando de manera paulatina a los internos del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores, a los que no se les puede deportar por la restricción de vuelos desde España y el cierre de las fronteras. Este lunes fueron liberados los primeros ocho internos y la mañana de este martes ha sido liberado un ciudadano marroquí con residencia en la ciudad. La semana pasada ya se paralizó la expulsión de un ciudadano colombiano porque su país prohibió la entrada del interno.

En Madrid, varios grupos de internos han salido del CIE de Aluche en los últimos días, aunque aún permanece encerrado alrededor de un centenar de personas, según explican desde las organizaciones sociales que apoyan a los internos.

Las noticias de la liberación de inmigrantes de otros centros de España y el miedo a posibles contagios han provocado protestas en el CIE de Murcia. El pasado martes, varios internos iniciaron una huelga de hambre que han cesado este viernes tras conocer la recomendación del Defensor del Pueblo, con la esperanza de que ellos también empiecen a obtener permisos de salida.