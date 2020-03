El Defensor del Pueblo pide al Gobierno liberar a los inmigrantes de los CIE ante su imposible deportación por el coronavirus

El Defensor del Pueblo ha solicitado al Gobierno la liberación de todas los inmigrantes de los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) de España, pues el cierre de fronteras y las restricciones de viajes ligadas al brote del coronavirus impiden ejecutar su deportación, según la recomendación a la que ha tenido acceso eldiario.es. Interior insiste en que no hay "ninguna orden" a nivel estatal para liberar a las personas recluidas en los CIE, pero las organizaciones sociales presentes en estos espacios aseguran que varios grupos de internos ya han sido puestos en libertad sin haber cumplido el periodo máximo de estancia.

"Se da la particularidad de que su privación de libertad tiene como fin exclusivo asegurar la materialización de su devolución o expulsión. Las circunstancias actuales impiden que se pueda dar cumplimiento a esta finalidad por lo que, a juicio del Defensor del Pueblo, estas personas deben ser puestas en libertad", ha apuntado Francisco Fernández Marugán en respuesta a una queja registrada por la Asociación de Abogados Extranjeristas.

El Defensor del Pueblo pide al Gobierno que la liberación de los internos contemple el traslado de estas personas a su hogar o, en caso de no tener una residencia, encontrar un lugar donde acogerles. "Resulta imprescindible asegurar que esa puesta en libertad se realice en condiciones que permitan dar cumplimiento a las medidas decretadas en el estado de alarma para todos los ciudadanos", ha indicado.

Según el Defensor del Pueblo, la Comisaría General de Extranjería y el Ministerio de Migraciones ya han empezado a tomar medidas de manera coordinada "para derivar a las personas procedentes de patera y los solicitantes de protección internacional al sistema de acogida humanitaria". El Ejecutivo ya ha empezado a realizar gestiones "para facilitar el regreso a su residencia de las personas que cuentan con domicilio en España y la derivación a los servicios sociales municipales" de quienes se encuentren en situación de calle, recoge el escrito de Fernández Marugán.

Desde el Ministerio del Interior aseguran que no se ha dado "ninguna orden" estatal para liberar a los internos de los CIE, sino que los inmigrantes son liberados cuando cumplen los 60 días de encierro, el periodo máximo de estancia marcado en la legislación. No obstante, las organizaciones sociales que suelen tener presencia en estas dependencias apuntan que ya están siendo liberados varios grupos de internos que no habían cumplido los dos meses de internamiento.

En Valencia, la Policía Nacional está liberando poco a poco a los internos del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores, a los que no se les puede deportar por la restricción de vuelos desde España y el cierre de las fronteras.

Este lunes fueron liberados los primeros ocho internos y la mañana de este martes ha sido liberado un ciudadano marroquí con residencia en la ciudad. La semana pasada ya se paralizó la expulsión de un ciudadano colombiano porque su país prohibió la entrada del interno.