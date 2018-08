El Gobierno promete impulsar una respuesta migratoria "coordinada" con las comunidades pero sin medidas concretas hasta septiembre

La primera reunión en tres años de la Conferencia Sectorial de Inmigración y Emigración, que ha juntado a representantes del gobierno central y comunidades autónomas, no ha alcanzado soluciones específicas para dar respuesta a corto plazo a la acogida de menores migrantes no acompañados ni a la denunciada falta de organización en los traslados a los diferentes territorios a los recién llegados en patera a Andalucía.

Tampoco se traducirá en dotación presupuestaria para aquellos territorios que más personas están recibiendo, pues la ministra de Trabajo ha insistido en que el desembolso para nutrir el comprometido Fondo de Integración y Acogida no se producirá hasta los próximos Presupuestos Generales del Estado.

El encuentro se ha limitado, según ha declarado Magdalena Valerio, a una reunión “consultiva” con el objetivo de escuchar las necesidades de las diferentes regiones para poner soluciones de cara al siguiente encuentro. En el caso de la coordinación Estatal para responder al aumento de menores migrantes que viajan solos a España, a principios de septiembre tendrá lugar una nueva reunión para trabajar "en profundidad" las posibles respuestas.

La mayoría de representantes de las diferentes comunidades autónomas han agradecido la convocatoria de la reunión que llevaba sin producirse desde septiembre de 2015. La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha expuesto a los representantes autonómicos un resumen de la situación actual de llegadas y de las últimas medidas puestas en marcha por el Ejecutivo, como el plan de choque preparado por el Gobierno para responder a la llegada de personas a las costas andaluzas, que conlleva la creación de varios centros de primera recepción.

La ministra de Migraciones ha explicado que durante la reunión se ha detectado la necesidad de una "revisión y actualización del registro" de menores no acompañados pues, explica, "los datos que se están dando no cuadran" dado que son registradas cuando llegan a una comunidad autónoma pero, cuando se desplazan a otra región, son añadidos de nuevo en el listado como casos nuevos. Es decir, las cifras oficiales en principio serían superiores al número real de niños y niñas solos acogidos en España.

Además, Valerio ha mencionado que "todos" los representantes de las comunidades autónomas consideran que el protocolo marco de menores no acompañados, aprobado en 2014, "debe ser evaluado y revisado". Para todas estas cuestiones, a principios de septiembre tendrá lugar una Mesa Coordinación Interterritorial de la Administración General del Estado y las comunicaciones autónomas en el Ministerio de Sanidad y Bienestar Social.

Las comunidades autónomas han expuesto su situación en relación al proceso de acogida de los migrantes que están llegando a las costas españolas y los problemas de coordinación con los que se están chocando. Los representantes de las regiones gobernadas por el Partido Popular, como la Comunidad de Madrid y La Rioja, se han mostrado "dispuestas a escuchar" aunque han criticado que el Ejecutivo no haya propuesto "soluciones concretas". Aquellas con el PSOE al frente del Ejecutivo han sido más cautas, agradeciendo la convocatoria de la reunión y apoyando una respuesta "coordinada" de la llegada de migrantes y menores no acompañados a España.

Andalucía, en concreto, ha recordado el fuerte aumento experimentado en las llegadas de migrantes en los últimos años y ha solicitado solidaridad a las regiones que menos menores no acompañados recibe.

Por su parte, el representante catalán ha sido más crítico. “Hemos escuchado muy buenas palabras, que compartimos, pero ninguna solución ni concreción nueva”, ha afirmado el Oriol Amorós, secretario de Igualdad , Migraciones y Ciudadanía de la Genralitat de Catalunya. El representante catalán ha manifestado la necesidad de “ordenar también los flujos internos” de migrantes que están llegando a las desde Andalucía a diferentes regiones del Estado español.

“En las últimas semanas han llegado a Barcelona 1.800 de la que nadie nos había avisado, únicamente alguna ONG una hora antes de la llegada, ha expuesto Amorós ante la prensa. “Es una situación en la que todos tenemos que ser solidarios con Andalucía pero se tiene que ordenar”, ha añadido. La ministra ha asegurado que no hay soluciones concretas antes este tipo de situaciones que se están en diferentes comunidades autónomas porque “es algo que desconocía”. En esta línea, Valerio ha defendido que la reunión mantenida este lunes pretendía “poner en común” las necesidades.

En cuanto al establecimiento de cuotas específicas para redistribuir de forma equitativa los menores migrantes no acompañados, no se ha encontrado una posición común por el momento. "La conclusión es que este tema hay que trabajarlo con más tranquilidad. A principios de septiembre habrá una reunión para tratar el tema de los MENAS con cuidado y cautela. Hay comunidades autónomas que son partidarias de establecer cupos, donde hay mayor presión como Catalunya, País Vasco o Andalucía. Pero hay otros que no lo son", ha afirmado Valerio.

En lo que va de año, los sistemas de protección del menor de las comunidades autónomas han acogido a más de 7.000 niños y adolescentes no acompañados, frente a los 6.000 atendidos en 2016, según los datos de Interior.

La tutela de los menores migrantes no acompañados depende de las comunidades autónomas, generalmente son acogidos a los territorios adonde llegan. Andalucía (2.597), Catalunya (1.012), País Vasco (713), y Melilla (933) son las regiones que más niños y adolecentes extranjeros solos han integrado en sus sistemas de protección. El aumento de las llegadas de los menores que viajan solos y la falta de distribución por los distintos territorios han provocado la saturación de centros de menores andaluces o de las ciudades autónomas fronterizas con Marruecos, donde las ONG denuncian el hacinamiento al que son sometidos los MENAS.

En esta línea, el Gobierno ha solicitado "un esfuerzo coordinado entre las diferentes administraciones responsables para asegurar la atención más adecuada".

A su llegada al Ministerio de Trabajo, Mónica Oltra, vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, ha celebrado la convocatoria de esta reunión pues, recuerda, “es es la primera vez que se convoca una Conferencia Sectorial de migraciones y ya va siendo hora”. A su juicio, hasta el momento, ha habido “una falta total de previsión” en materia migratoria por parte del Gobierno de Mariano Rajoy.

Según ha afirmado, en el último año se ha incrementado en la comunidad un 368% la acogida en la comunidad Valenciana de niños, niñas y adolescentes que migran solos. “De enero a mayo del 2018 respecto al 2017 se ha multiplicado por 11 la llegada de niños sin acompañar sin contar el caso Aquarius. Es una competencia exclusiva de las comunidades autónomas pero es un fenómeno global que España. No puede ser que seis CCAA estemos acogiend y otras estén al margen de este fenomeno, que son niños y niñas a los que hay que proteger”, ha explicado Oltra.

La Comunidad Valenciana acoge a 464 menores migrantes no acompañados, siendo la cuarta comunidad con más niños extranjeros tutelados.

En el otro extremo, al final de la fila se encuentra La Rioja, con tan solo un menor extranjero no acompañado en sus sistemas de protección. Desde su Ejecutivo regional han mostrado su “disposición” a escuchar las “propuestas del Gobierno central” pero han criticado la “precipitación” de la reunión de la Conferencia Sectorial sobre Migraciones. A pesar de haber pasado tres años sin encuentros entre las comunidades autónomas y el Estado en materia migratoria, desde La Rioja vienen sin propuestas concretas y sin un número concreto de plazas disponibles de acogida para los menores no acompaados.

“No son cupos, son personas. Mostramos disposición a acoger”, ha afirmado XX, quien ha asegurado defendido el enfoque de las declaraciones sobre migración del presidente del Partido Popular, Pablo Casado.

La ONG Save The Children ha recordado la “disparidad” existente en la totalidad del territorio español en la acogida de los menores no acompañados. Según ha recordado, “existen 19 modelos distintos de protección de menores en España”, lo que se traduce en diferencias de garantías para los menores en función del lugar donde sean recibidos. Esta relidad, denuncia la organización, provoca “movimientos secundarios de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, exponiéndoles a riesgos enormes”.

Por ello, Save The Children ha solicitado “criterios comunes de cobertura, calidad y accesibilidad” de los menores en sistema de protección, así como en los procesos de determinación de la edad que según alertan, “en muchos casos se realizan sin las adecuadas garantías para los niños”.