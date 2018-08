El Gobierno acogerá a 60 migrantes del Aquarius que desembarcará en Malta

El Aquarius ya tiene un puerto seguro. Los 141 rescatados este viernes por el buque humanitario atracarán en Malta, el más cercano, tras el acuerdo alcanzado con otros cinco Estados miembros que se han comprometido a acoger a la totalidad de los migrantes, según ha anunciado el primer ministro maltés, Joseph Muscat. España se ha ofrecido a recibir a 60, han confirmado fuentes de La Moncloa a eldiario.es.

El ejecutivo maltés ha anunciado que todas las personas rescatadas serán reubicadas entre los países que han formado parte del pacto: Alemania, España, Francia, Luxemburgo y Portugal.

#Malta will give #Aquarius permission to enter its ports, despite having no legal obligation to do so. All reported 141 persons on board will be distributed amongst #France, #Germany, #Luxembourg, #Portugal and #Spain. More to follow.