El barco de Médicos Sin Fronteras pide un puerto seguro a Italia y a Malta para desembarcar a 218 rescatados

La tripulación del barco Ocean Viking ha solicitado formalmente puerto seguro a las autoridades marítimas de Malta e Italia para desembarcar a 218 personas rescatadas en cuatro operaciones de salvamento, según han explicado Médicos Sin Fronteras (MSF) y Sos Méditerranée.

La petición, dice, llega después de que Libia no haya proporcionado una alternativa a llevar a los supervivientes de vuelta al puerto de Khoms, a lo que las ONG se niegan por no tratarse de un puerto seguro ante los numerosos abusos que pesan sobre la población migrante en el país vecino. La OIM ha denunciado que este jueves un hombre migrante ha muerto tras resultar herido de bala en el estómago horas después de haber sido devuelto a la costa por la Guardia Costera libia.

UPDATE: Libyan maritime authorities provided no alternative to Khoms for the disembarkation of vulnerable people rescued by #OceanViking. Request of a Place of Safety for all 218 survivors now onboard - rescued in four separate operations - has been made to #Malta and #Italy. pic.twitter.com/FEtdAca10Y