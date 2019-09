Hombres armados matan de un disparo a un migrante devuelto a Libia tras su intento de cruzar el Mediterráneo

Un hombre ha muerto este jueves tras resultar herido de bala horas después de haber sido devuelto a la costa libia por la Guardia Costera del país vecino en su intento de llegar a Europa, según ha denunciado la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

El personal del organismo de la Naciones Unidas fue testigo de la tragedia, que tuvo lugar en el punto de desembarco de Abusitta, en Trípoli. Muchos de los 103 migrantes devueltos a la costa libia se resistían a ser trasladados de nuevo a los centros de detención. El equipo de la OIM, que había acudido para prestar asistencia a los supervivientes, informa de que hombres armados "comenzaron a disparar al aire cuando varios migrantes trataron de huir de sus guardias".

El hombre fue alcanzado por una bala en el estómago, indica la Agencia de la ONU. "A pesar de recibir inmediatamente asistencia médica in situ por parte de un médico de la OIM y de haber sido trasladado a una clínica cercana, murió dos horas después de su ingreso", sostienen.

IOM Deplores Death of Migrant, Killed Thursday upon Disembarkation in Tripoli | International Organization for Migration https://t.co/UdJeIv2Jzj