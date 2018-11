Nuevas trabas en el sistema de asilo en Madrid: 50 familias pasan otra noche en la calle y presentan quejas al Defensor del Pueblo

Alrededor de 50 familias solicitantes de asilo han presentado este miércoles quejas ante el Defensor del Pueblo, donde denuncian " el maltrato institucional" después de pasar toda la noche en la calle haciendo cola en la comisaría de Aluche (Madrid) y no obtener el volante de manifestación de voluntad de solicitud de protección internacional, el documento que acredita su cita para formalizar la petición.

"A mí me han dicho que venga el tres de septiembre de 2020", "a mí me han dado para agosto de 2020", "a nosotros también", comentan arremolinados algunos de los afectados, que huyeron de El Salvador, Nicaragua, Colombia o Venezuela.

"¿Dónde está la constancia de que hemos venido y necesitamos protección internacional?", pregunta uno de ellos agotado. Les preocupa la incertidumbre, dicen, que les espera hasta la fecha de la cita que les han comunicado verbalmente, sin un resguardo que lo demuestre.

La falta de este documento les genera inseguridad jurídica y personal, según explican abogados que los acompañan. "Como no tienen manera de demostrar su condición de solicitantes de protección internacional, no están protegidos frente al principio de devolución. Esto les aboca a poder ser detenidos e incluso internados en un CIE o ser deportados", apunta la abogada de la Coordinadora de Barrios y Red Solidaria de Acogida (RSA), Patricia Fernández, a este medio.

Sin ese papel, añade la letrada, "carecen de posibilidad para efectuar trámites básicos de su vida cotidiana, como puede ser empadronamiento, escolarización de los niños, tarjetas sanitarias, pero además se ven excluidas del programa de protección social de solicitantes de asilo". Los solicitantes de asilo no pueden acceder a los dispositivos de acogida hasta que acrediten que han formalizado su solicitud. Al carecer de recursos, quedan en situación de calle.

Menos mal que el recibimiento a las personas solicitantes de asilo del @DefensorPuebloE es acogedor en este frio madrileño...

Los peques dentro al calor y los adultos formulando su queja y amparo en el patio del @DefensorPuebloE pic.twitter.com/u64iE5gvLL — San Carlos Borromeo (@EntreBorromeos) 21 de noviembre de 2018

Desde los colectivos Coordinadora de Barrios y la Red Solidaria de Acogida, que acompañan a estas familias, denuncian "la falta de responsabilidad" de las administraciones públicas. "Se dan casos de personas sin hogar, alta vulnerabilidad social, niños en la calle, etc., que generan un imaginario colectivo de colapso del sistema de acogida, que refuerza un imaginario colectivo de xenofobia", critican.

En las quejas presentadas ante el Defensor del Pueblo, las familias exponen su recorrido plagado de trabas. Además de solicitar el documento que acredite su cita para pedir asilo, denuncian las largas esperas en la calle, como ha ocurrido esta noche.

Desde hace semanas, en las inmediaciones de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Aluche, una fila de gente hace cola durante horas, también por la noche, para solicitar cita previa para formalizar su solicitud de protección internacional, tal y como publicó eldiario.es. El procedimiento es presencial desde mayo de este año, cuando dejó de estar operativo el número de teléfono destinado a la petición de cita previa. Los funcionarios están atendiendo a en torno 80 personas diarias, lo que hace que muchas se marchen y vuelvan a intentarlo al día siguiente.

Fuentes del Defensor del Pueblo han explicado a este medio que van a estudiar las quejas presentadas por las familias y reiteran lo que ya indicaron hace una semana, cuando Francisco Fernández Marugán inició una actuación de oficio para conocer las medidas previstas para acabar "con las largas esperas y condiciones que han de soportar" los ciudadanos extranjeros que quieren iniciar los trámites para solicitar protección internacional en Madrid.

Desde el Ministerio de Interior explicaron el pasado lunes a eldiario.es que están tratando de agilizar los trámites de manera que "se tomarán medidas que permitan conciliar que la petición de asilo se pueda hacer en unas condiciones dignas con una carga de trabajo razonable para los funcionarios".

En sus quejas, las familias también exponen la situación de calle en la que se encuentran algunas de ellas, sin recibir atención por parte del Ministerio de Trabajo o los recursos municipales. La misma que viven varias familias de solicitantes de asilo que pasan la noche, desde el pasado viernes, en la parroquia San Carlos Borromeo tras ser desalojadas de la sala de espera de la sede central del Samur Social en Madrid , donde algunas estaban durmiendo ante la falta de alternativa por parte del Gobierno, el Ayuntamiento y organizaciones dedicadas a la atención a refugiados.

El concejal del Ayuntamiento de Madrid Carlos Sánchez Mato ha acudido también a la sede del Defensor del Pueblo para mostrar su apoyo a los afectados. Para Mato, atender a estas familias, "no solo se trata de una cuestión de humanidad o solidaridad, también es una obligación internacional". Señala que "hay fondos, tanto en el Ministerio de Interior como de Trabajo, para que realicen las competencias que tienen en materia de asilo y refugio" y advierte de que "si no lo hacen, el resto de administraciones han de actuar, también el Ayuntamiento de Madrid, no podemos permitir que haya familias solicitantes de asilo con hijos durmiendo en la calle".