Ocho detenidos en Vietnam vinculados a una red de tráfico ligada a las 39 muertes en el camión de Reino Unido

La Policía de Vietnam ha detenido a ocho personas presuntamente implicadas en una red de tráfico de seres humanos a Europa conectada con los 39 migrantes que aparecieron muertos en un camión frigorífico de Essex (este de Inglaterra) el pasado 23 de octubre, según ha informado hoy la prensa vietnamita.



El general Nguyen Huu Cau, jefe de Policía de la provincia de Nghe An, de donde se cree que provenía la mayor parte de las víctimas tras descartarse la hipótesis inicial de que todas eran de nacionalidad china, ha confirmado que las detenciones se produjeron este domingo y se suman a otros cuatro arrestados en la misma provincia y otros dos en la vecina Ha Thinh.



"Basándonos en lo que nos digan los sospechosos, pondremos en marcha una investigación para erradicar estas redes que llevan a gente de forma ilegal al Reino Unido", ha dicho Cau a la Agencia de Noticias Vietnamita.



Cau también ha señalado que, tras la aparición del camión en Inglaterra, algunos agentes implicados en estas redes de tráfico de personas devolvieron a las familias de sus clientes desaparecidos el dinero desembolsado por sus servicios de intermediación.

Los migrantes vietnamitas pagan entre 10.000 y 40.000 dólares (entre 9.000 y 36.000 euros) a los traficantes por el viaje a Europa, según un estudio de grupos contra el tráfico de personas citado por Efe. En este caso, según informa la BBC tras contactar con las familias de algunas de las posibles víctimas, habrían pagado entre 20.000 y 30.000 dólares por viajar hasta Reino Unido.

Con casi 100 millones de habitantes y un crecimiento del producto interior bruto (PIB) del 7,08 % en 2018, Vietnam ha avanzado mucho en la erradicación de la pobreza, pero aún persisten problemas como las desnutrición infantil y la desigualdad, sobre todo en zonas rurales, como son las provincias de Ha Tinh y Nghe An, de donde se cree que provenía la mayor parte de las víctimas. Ambos territorios cuentan con niveles de desarrollo inferiores a los de otras partes de Vietnam, por lo que muchos de sus jóvenes tratan de migrar a Europa en busca de oportunidades.

La investigación también sigue su curso en Reino Unido, donde por ahora hay cuatro implicados. Dos de ellos han sido acusados de homicidio involuntario y otra serie de delitos relacionados con el tráfico de personas: el conductor del camión, Maurice Robinson, de 25 años, y Eamonn Harrison, de 22 años, ambos procedentes de Irlanda del Norte.

Según la fiscalía británica, Robinson formaba parte de una "banda organizada global" de traficantes de personas y comparecerá de nuevo a finales de mes ante el tribunal penal de Old Bailey, en Londres.

En cuanto a los otros dos implicados, se trata de dos hermanos norirlandeses, Ronan y Christopher Hugues, de 40 y 34 años, relacionados con negocios de transporte por carretera. La Policía los ha instado comparecer ante para dar explicaciones de su presunta implicación en el suceso, y ha confirmado que ha hablado con uno de ellos por teléfono.

We want to speak to Ronan Hughes & his brother Christopher as part of our investigation into the deaths of 39 people whose bodies were found in #Grays.



Ronan (left) & Christopher (right) are wanted on suspicion of manslaughter & people trafficking.



Read: https://t.co/mbiyDMUdedpic.twitter.com/pe37U1Hkdf