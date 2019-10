Los 39 fallecidos en el camión en Reino Unido eran de nacionalidad china

Las 39 personas cuyos cuerpos fueron hallados sin vida en el remolque frigorífico de un camión en un polígono industrial en Essex, al este de Reino Unido, eran de nacionalidad china, según ha confirmado la policía de este condado inglés. Se trata de ocho mujeres y 31 hombres, de acuerdo con la información proporcionada este jueves por las autoridades británicas.

Los agentes informaron este miércoles de que entre las víctimas había 38 adultos y un adolescente y fueron localizadas tras la llamada de los servicios de emergencia. Hasta ahora se desconocía la procedencia de los fallecidos.

Se desconoce de momento con exactitud cuál fue el recorrido seguido por las víctimas. De acuerdo con las primeras investigaciones de las autoridades belgas, el tráiler con el contenedor [la parte trasera, donde fueron localizados los fallecidos] había llegado en la madrugada del miércoles a la localidad de Purfleet, a orillas del río Támesis, en un ferri procedente de la localidad de Zeebrugge (Bélgica).

Según datos aportados por la Policía británica, la cabina del camión, la parte delantera, procede de Irlanda del Norte y recogió el tráiler con el contenedor frigorífico en Purfleet.

Los investigadores belgas aseguran que aún no está claro el momento en el que las víctimas se subieron al contenedor y si eso sucedió en Bélgica. El director del puerto de Zeebrugge, Joachim Coens, ha dicho que es poco probable que se cargara a gente en el contenedor allí. "Un contenedor refrigerado en la zona portuaria está completamente sellado", ha dicho al canal de televisión flamenco VRT en declaraciones recogidas por The Guardian.

"Durante el control, se examina el sellado, así como la placa de matrícula. El conductor es revisado por las cámaras". La carga, dice, solo puede embarcarse en el transbordador una vez que se hayan realizado estos controles.

El conductor del camión, un varón de 25 años, procedente de Irlanda del Norte, fue detenido como sospechoso de asesinato y está siendo interrogado. La Agencia Nacional del Crimen está participando en la investigación para "identificar urgentemente y tomar medidas contra cualquier grupo del crimen organizado que haya podido jugar un papel en causar estas muertes".

Como parte de la investigación, los agentes han registrado tres propiedades en Irlanda del Norte, en domicilios del condado de Armagh, al sur de la provincia británica, de donde procede el conductor del vehículo.

El norte de Bélgica ha visto un número creciente de migrantes que buscan viajar al Reino Unido, ya que las autoridades francesas han intensificado los controles en Calais, como recoge The Guardian.

Aún no se ha confirmado que se trate de un caso de tráfico de personas, pero organismos como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de Naciones Unidas ya han expresado su condena a lo ocurrido recordando que la falta de vías legales y seguras expone a quienes tratan de acceder a Europa al riesgo que conlleva ponerse en manos de mafias.

"El contrabando de personas es repugnante y con demasiada frecuencia termina en tragedia. El contrabando de personas florece cuando hay una ausencia de rutas seguras y legales para las personas", ha dicho en Twitter. "Debemos dar prioridad a salvar vidas", zanjó el organismo.

