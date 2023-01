“Feminista a favor del Islam y de Podemos”: cuentas trol de Twitter que se hacen pasar por migrantes para expandir el odio

“Migrada marroquí en Granada” o “MENA sin padres, quiero vivir mejor”. Así se definen en su biografía dos cuentas trol de Twitter que se hacen pasar por personas migrantes que viven en España. Al mismo tiempo comparten contenidos afirmando que han tirado comida donada por ONG, rechazado una habitación ofrecida por una organización cristiana o difunden mensajes para fomentar la confrontación entre cristianos y musulmanes. Ambas cuentas, creadas en el mes de diciembre, dicen ser de Podemos entre mensajes dirigidos contra la inmigración. Pero no son los únicos perfiles identificados, también otras cuentas que hacen creer que son promigración, difunden en su cuenta mensajes alimentando la polémica.

Un trol que dice ser una mujer inmigrante marroquí que tira comida

Con una foto de perfil de una mujer con velo, la cuenta que va cambiando de nombre, desde MashouSalma hasta Salma_mashou, se hace pasar por una mujer marroquí migrada a Granada. Uno de los mensajes publicados por este perfil, que se describe como “feminista a favor del islam y de Podemos”, acompaña a una fotografía en la que se ven alimentos apilados encima de un cubo de basura junto con el mensaje: “La porquería de alimentos que me ha dado por las fiestas la plataforma local que reparte alimentos. Galletas tan secas que no podía ni tragármelas, la leche tan agria que parecía orina, el arroz tan duro que parecía plástico y lo demás era pura basura. Al final lo tire todo” (sic).

Sin embargo, es falso que sea una imagen reciente tomada por la persona que hay detrás del perfil, ya que se trata de una foto que se lleva difundiendo desde al menos octubre de 2018, cuando ya se compartió afirmando que era comida tirada por personas musulmanas. Además, en esa fotografía no se demuestra lo que dice el texto: no se ve ni el lugar en el que se ha tomado, ni la fecha ni se ve a musulmanes echando comida al contenedor de basura. Es más, no se ve a nadie cerca (a excepción de alguien conduciendo en una furgoneta blanca).

Pero no es la única publicación en la que este perfil utiliza una fotografía descontextualizada y vieja como si fuera reciente y propia. En otra publicación posterior, esta cuenta difunde una imagen en la que se ve a un chico en cuclillas con un machete junto con el mensaje: “Esta es la foto de mi sobrino llorando cuando llego a Granada desde Tánger teniendo que atravesar el mar y el desierto para llegar hasta aquí en busca de ayuda. Ahora con partidos como VOX al asecho buscan arrojarnos de nuevo al mar y echarnos. Su islamofobia no tiene límites” (sic).

Sin embargo, como se puede comprobar a través de una búsqueda inversa, esta imagen lleva difundiéndose en webs o páginas de Facebook marroquíes al menos desde 2017 en contenidos que la relacionan con la banda Tcharmil. Además, no es la primera imagen en la que se ve a jóvenes con machetes de esta banda de Marruecos, que se difunde haciéndola pasar como personas migrantes en España.

El perfil que se hace pasar por un menor marroquí no acompañado

“Hoy monjas me an ofrecido habitacion gratis para dormir mientras arreglo papeles. Este es el cuchitril en el que me querían encerrar.Un zulo. Los cristianos son infieles y insolidarios. Les e denunciado y les e cogido dinero para ir a hotel de cinco estrellas. Basta de racismo!!!”(sic). Con este mensaje, junto a una fotografía de una habitación supuestamente tomada por él, la cuenta que se hace llamar MohaLahman, que se define como “MENA sin padres”, trata de hacer creer que se está quejando de la ayuda ofrecida por una organización cristiana. Sin embargo, se trata de una fotografía sacada de un banco de imágenes y que no refleja ningún alojamiento ofrecido a menores extranjeros no acompañados en España.

No es el único contenido publicado por esta cuenta, creada también en diciembre de 2022, que busca la polémica sobre las personas migrantes. En otras publicaciones, como un tuit del 9 de enero, dice que “los cristianos no deberian de exisitr” (sic). Días después, en otro tuit afirma estar “cada dia mas asqueado de vivir en españa” y añade: “Ay que hechar a españoles y hacer de este el primer pais islamico de europa!!” (sic).

Entre los contenidos publicados por esta cuenta, no sólo hay mensajes propios, sino que comparte tuits de otras cuentas trol, una práctica muy repetida por estos perfiles para darse visibilidad unos a otros. Entre los mensajes compartidos por este usuario que se hace pasar por un menor marroquí en España, está el tuit publicado por la cuenta 'Salma_mashou' que afirma que ha tirado comida donada por una ONG.

Se hacen pasar por defensores de los migrantes, pero buscan atacarles

Entre las cuentas trol creadas para crear polémica sobre la migración y sobre el islam identificadas no solo hay perfiles que se hacen pasar por personas migrantes, sino también otras como la que se hace llamar Abela Martínez. Esta cuenta, que se define en su perfil como “+18 libre pensadora” y asegura ser votante del PSOE, publicó entre otros un tuit en el que decía: “Me parece una falta de respeto celebrar la Navidad con la cantidad de niños musulmanes que viven en España. ¿Alguien se ha parado a pensar como se sienten?”(sic). No es el único contenido que se ha publicado desde la cuenta, que utiliza una foto ajena, para hacer referencia a la población marroquí en España. En otro tuit, publicó: “Todavía insistís en celebrar la Navidad? Ya habrá tiempo de celebrar el Ramadán. Eid Mubárak (sic)”.