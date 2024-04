Ver contenido erótico con 15 años en TikTok: vídeos permitidos por la plataforma que dirigen a webs porno

Los vídeos eróticos también están presentes en TikTok. En esta red social, donde según TikTok la edad mínima para crearse una cuenta es de 13 años (aunque es bastante fácil mentir), pueden encontrarse imágenes de adultos imitando gestos sexuales (como frotar o lamer un objeto con forma fálica), sonidos (como gemir) y expresiones faciales (para simular el orgasmo o determinadas prácticas sexuales). Estos contenidos se enmascaran en trends y hashtags y se publican en perfiles, generalmente de mujeres jóvenes, que terminan derivando a páginas web con contenido pornográfico explícito y de pago.

Estos contenidos están permitidos dentro de la aplicación, aunque TikTok aplica algunos obstáculos para limitar su difusión (los excluye del Feed ‘Para Ti’ y no los muestra a usuarios menores de edad). Para nosotros no ha sido difícil encontrarlos: en Maldita.es hemos podido comprobar que estos impedimentos no son suficientes para evitar que los menores de 18 años con cuenta en TikTok consuman vídeos eróticos. Estos contenidos están accesibles para todos los usuarios (también menores) en el buscador de la aplicación, por ejemplo, introduciendo los términos y trends que utilizan.

Y esto conlleva riesgos. Los expertos consultados por Maldita.es aseguran que, como sucede con la pornografía, consumir este tipo de vídeos facilita la creación de una imagen distorsionada de la sexualidad y los encuentros sexuales. Además, normaliza ciertos comportamientos (roles y prácticas sexuales que se pueden considerar normales cuando no lo son) e ideas (como la hipersexualización de la mujer).

El contenido erótico se cuela en forma de trends y hashtags

Hay centenares de usuarios que publican contenido sugerente que terminan llegando a miles de usuarios (entre ellos menores) dentro de la aplicación. En estas cuentas se ve un mismo patrón: utilizan fragmentos de canciones o sonidos concretos para seguir trends, destinados a recopilar vídeos que los expertos definen como eróticos.

También utilizan para captar espectadores hashtags o etiquetas que se relacionen con el contenido erótico, como #youtubenaranja (para referirse a la web de contenido pornográfico PornHub), #paginaazul (para hacer alusión a la aplicación de contenido erótico OnlyFans) o #youtubeazul (para hablar de XNXX, una plataforma de pornografía).

“Podrían considerarse como pornográficos, aunque al no ser una muestra explícita creo que será más contenido de tipo erótico”, explica la psicóloga y especialista en sexología Irene Martínez, maldita que ha cedido sus superpoderes para esta investigación. Alicia Hermoso, pedagoga y doctoranda en Educación especializada en violencia de género y maldita, coincide en que el contexto, la vestimenta y la actuación “van muy en línea de la pornografía”.

La respuesta de nuestra mente al ver esos vídeos es pornográfica, según explica Jorge Gutiérrez, director de Dale una Vuelta (una asociación internacional cuyo objetivo es ofrecer información, prevención y recuperación de las personas con adicción a la pornografía o un consumo problemático). “Aunque no se muestre un acto sexual explícito, se entiende, sin lugar a dudas, que están practicando sexo”, asegura a Maldita.es Gutiérrez. “A veces, la imaginación supera lo que puede llegar a enseñar la pantalla y somos nosotros los que lo convertimos inevitablemente en pornografía”, añade.

Generalmente, estos vídeos duran pocos segundos y están protagonizados casi en su totalidad por mujeres jóvenes (reales o generadas con inteligencia artificial) que van con ropa sugerente, en bikini, ropa interior o incluso disfrazadas. Según Mamen Bueno, psicóloga sanitaria, psicoterapeuta y maldita que nos ha prestado sus superpoderes, el hecho de que sean mujeres quienes lo protagonizan “habla de la hipersexualización que existe, sobre todo del cuerpo de las mujeres”. La mujer es objeto de deseo en este sistema, “por tanto es exhibida para quien sí es sujeto de deseo, en este caso, los hombres”, explica Martínez.

Estos vídeos dirigen a plataformas con contenido explícito

Todas las cuentas con contenido erótico analizadas por Maldita.es persiguen el mismo objetivo: dirigir a los usuarios a una plataforma externa donde se permiten imágenes y vídeos eróticos. Utilizan las imágenes de TikTok para captar a los espectadores que, cuando entran en su perfil, encuentran un enlace que les dirige a otra red social (generalmente Instagram, aunque también hemos localizado ejemplos que dirigen a usuario a perfiles de Snapchat o canales de Telegram).

En esta segunda plataforma social a la que se dirigen, donde generalmente también difunden contenido erótico, los usuarios pueden acceder a enlaces con imágenes más explícitas a cambio de pagar una cuota establecida por el usuario. Esto sucede, por ejemplo, a través de plataformas dedicadas a este tipo de contenido como es, por ejemplo, OnlyFans (la más repetida en las cuentas analizadas por Maldita.es).

También hay ejemplos en los que TikTok dirige al usuario a canales abiertos de Telegram donde comercializan con contenidos explícitos. Telegram no indica en sus términos y condiciones la edad mínima para poder descargarse y utilizar su aplicación, por lo que cualquier persona tiene acceso a esta aplicación de mensajería instantánea y a sus contenidos. En España, la edad mínima legal para acceder a una red social son 14 años (aunque, como hemos indicado, TikTok lo establezca en 13 en nuestro país).

En el caso de Telegram, el método de pago es más directo: a través de sistemas de transferencia como Paypal o Venmo. Generalmente, los administradores mandan a través de estos grupos imágenes y vídeos (la mayoría pixelados) para llamar la atención de los usuarios y que estos paguen a cambio de contenido que desean consumir.

Establecen los precios para cada tipo de contenido (imágenes, vídeos e incluso servicios extra como dar reseñas de penes por texto, vídeo o videollamadas) y normas para el funcionamiento del canal. “No chateo con nadie, si quieres chatear, suscríbete a mi página VIP” o “Si pides contenido gratis, quedadas, o me soplas con mensajes te bloquearé inmediatamente”, son algunas de las reglas visibles en los canales analizados por Maldita.es.

Tiktok no permite sexo explícito o desnudos

No todo vale dentro de TikTok, ya que sus propias normas y políticas restringen ciertos tipos de contenido. En esta red social no se pueden publicar vídeos en los que aparezca sexo (con penetración, sin penetración o sexo oral) ni excitación sexual física. Tampoco comportamientos fetichistas, desnudos (incluidas fotografías e imágenes creadas digitalmente, como manga y anime) o servicios sexuales. Además, los menores de edad no pueden exponer su cuerpo de forma considerable, tener comportamientos de seducción ni hacer alusiones a actividades sexuales.

Todo el contenido que los usuarios publican en esta plataforma pasa una revisión automática para comprobar que cumple con las normas de la comunidad (reglas y normas de conducta establecidas por TikTok, entre las que se encuentran las restricciones en los “temas delicados o para adultos”). Esta moderación se realiza, según explica TikTok España a Maldita.es, en más de 70 idiomas entre los que se encuentra el español y todas las lenguas cooficiales de España (euskera, catalán, aranés, gallego y valenciano).

Si este sistema de moderación automática (que analiza palabras clave, imágenes, títulos, descripciones y audio) detecta alguna posible infracción, el contenido pasa a una segunda fase de análisis: el equipo de seguridad (humano) de TikTok lo revisa teniendo en cuenta el contexto y los matices que haya podido pasar por alto la tecnología; y, si fuera necesario, lo elimina. El contenido se eliminará inmediatamente en aquellos casos en los que hay infracciones obvias, como el desnudo. Si, por el contrario, el sistema automático no detecta ninguna infracción, el contenido podrá visualizarse. Cualquier usuario puede denunciar un vídeo si considera que infringe las normas de la plataforma.

TikTok España asegura que hay bastante contenido que ni siquiera llega a ser visto por los usuarios. Según el último informe de cumplimiento de las Normas de la comunidad publicado por TikTok, entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2023 se eliminaron más de 136 millones de vídeos por incumplir alguna de las normas establecidas por la plataforma. El 65% de ellos (más de 88 millones) fueron eliminados de forma automática. “Tratamos de que sea lo máximo posible pero, como en toda la industria, alcanzar el cien por cien de efectividad es bastante difícil”, explica TikTok España.

Los usuarios mayores de edad pueden publicar vídeos haciendo alusión a actividades sexuales, pero TikTok aplica restricciones

En cambio, Tiktok sí permite, por parte de adultos, mostrar comportamientos de seducción o alusivos a actividades sexuales, posados sexualizados y una exposición considerable del cuerpo. Así como besos íntimos y productos sexuales. TikTok los excluye del Feed ‘Para Ti’ (página que muestra contenidos recomendados algorítmicamente) y dice aplicar restricciones de edad en aquellos contenidos que cumplen con estos requisitos.

Para esta segunda medida utilizan una herramienta llamada Content Levels, con la que organizan los contenidos en función de una madurez temática. Funciona de una manera similar a la categorización por edades que se hace de las películas, según aclara TikTok España en un informe que ha compartido con Maldita.es: a cada vídeo se le asigna un nivel basado en las necesidades de edad y madurez que pueda tener para evitar que los menores de 18 años consuman contenido que no es adecuado para su edad. “Si hay contenidos que rozan la línea pero que no incumplen las normas de la comunidad, pueden estar en la plataforma pero no serán mostrados en el Feed ‘Para Ti’”, nos explica TikTok España.

Los menores de edad pueden acceder a estos contenidos si usan el buscador

Sin embargo, los usuarios (también menores de edad) sí pueden acceder a este contenido si acuden al buscador de la plataforma. Además, al realizar búsquedas con términos o hashtags relacionados con estos contenidos, la plataforma entiende que el usuario está interesado en este tipo de vídeos y alimenta el algoritmo con ellos. Así, los vídeos eróticos terminarán apareciendo en el feed de aquellos usuarios que busquen activamente este contenido.

En Maldita.es hemos podido comprobar que, tras varios días consumiendo contenido erótico y visitando perfiles de mujeres que únicamente publican vídeos de este tipo desde una cuenta de TikTok menor de 15 años, el algoritmo muestra automáticamente estas imágenes en el Feed ‘Para Ti’.

Los expertos consultados por Maldita.es coinciden en que el consumo de este tipo de contenido erótico por parte de menores puede tener consecuencias. Pueden formarse una idea errónea de la sexualidad. “Si no explicamos a los menores que este contenido es solo una parte de la realidad, que es performativo y ficticio, es cuando aparecen los problemas”, explica a Maldita.es la especialista en sexología Irene Martínez.

Lo mismo sucede con el consumo de pornografía que, según explica la experta, facilita la creación de “una realidad distorsionada de lo que es un encuentro erótico-sexual”. Gutiérrez de Dale Una Vuelta, coincide en que con estos contenidos “el menor va construyendo en su cerebro una idea de sexualidad parcial e incompleta”.

Además, normaliza ciertos comportamientos que aparecen en estos vídeos. “Va sembrando la semilla para entender la sexualidad como una manera de satisfacción para el hombre, así como la hipersexualización de la mujer como ‘lo normal’”, asegura la psicóloga Bueno. En este mismo contexto, la pedagoga Hermoso explica que reciben pautas a seguir “sobre un modelo de mujer y hombre estereotipados que siguen roles y prácticas que podemos considerar normales y que realmente no lo son”.