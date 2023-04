El 'spam' parlamentario: más de 100.000 preguntas al Gobierno en una legislatura

Hace casi tres años y medio que comenzó la XIV Legislatura y de seguir así podría hacer historia: es en la que más preguntas parlamentarias escritas se han registrado en los últimos 15 años, más de 100.000. Esta iniciativa parlamentaria es la más utilizada en el Congreso. El principal motivo es que es ‘gratis’: se puede hacer sin límite, tantas como se quiera y el Gobierno tiene la obligación de contestar.

Durante la legislatura de Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, algunos diputados han registrado varias miles de ellas. Lo habitual es que los partidos que están en la oposición lo utilicen para interrogar y controlar la labor del Gobierno.

Maldita.es y Qué hacen los diputados (QHLD) han analizado las más de 100.000 preguntas de la legislatura XIV (2019-2023). Se pueden consultar los datos y ver cómo se ha hecho esta investigación en el apartado de metodología.

Vox destaca sobre el resto de partidos

El aumento del número de preguntas en esta legislatura se debe principalmente a dos partidos: Vox y PP. Entre los dos han hecho el 80% de preguntas parlamentarias pese a que los diputados de ambos grupos suman el 40% de los escaños de la cámara.

Si se tiene en cuenta el número de diputados de cada grupo, Vox se dispara. Registra más del doble de preguntas por diputado que el PP: más de 800 de media por cada uno de sus 52 diputados (según datos de diciembre de 2019 a diciembre de 2022).

Las preguntas hay que firmarlas una a una y hay grupos que envían cientos de ellas diariamente

¿Es posible hacer tantas preguntas parlamentarias? ¿Cómo puede encajar hacer hasta 800 preguntas por diputado con ir a las sesiones del Pleno, votar las enmiendas, preparar proposiciones de ley o ir a las distintas comisiones? El tema es que dentro del mundo de las preguntas parlamentarias hay preguntas y preguntas.

El proceso no es automático. Hay que firmarlas una a una y presentarlas a través del Registro del Congreso (trámite que también se puede hacer online a través de la intranet). Hay días en que los grupos parlamentarios envían lotes con decenas e incluso cientos de preguntas. Por ejemplo, Vox preguntó por los militares vacunados contra la COVID-19 en cada una de las unidades del Ejército del Aire que hay en España, pero en vez de hacer una sola pregunta, hizo 113.

Aquí hay algunas de ellas:

Cada una de estas 113 preguntas fue firmada por el mismo grupo de seis diputados de Vox, aunque no se presentaron todas el mismo día, sino en varias tandas a lo largo de un mes y medio. Esta pregunta bien podría abreviarse como “Número de militares vacunados contra la COVID desagregado/diferenciado por cada uno de los cuarteles del Ejército del Aire que hay en España”.

Esta técnica, la de replicar preguntas iguales pero cambiando algún elemento, como yendo de uno en uno en una lista, es muy utilizada en el Congreso para enviar preguntas de forma masiva. Entre los elementos intercambiables hay de todo: provincias, municipios, programas presupuestarios, barrancos, faros…

Cuatro de cada diez preguntas parlamentarias utilizan estructuras repetitivas

La investigación de Maldita.es y Qué hacen los diputados ha analizado 18.945 preguntas parlamentarias, todas las realizadas entre los meses de abril y junio de 2021 y 2022, para poder ver si se repiten patrones. Hemos visto que un 39% de ellas fueron preguntas repetidas o que usaron estructuras repetitivas.

Para detectar cuántas de ellas se han enviado en lote hemos analizado los textos literales de las preguntas que el Registro cuelga en la web. Explicamos cómo hemos hecho la categorización de las preguntas y los datos disponibles en el apartado de Metodología, al final del texto.

Preguntas parlamentarias que no son parecidas, son iguales

Aparte de usar este tipo de técnicas repetitivas, hay veces que los partidos optan por hacer algo más obvio: simplemente volver a preguntar exactamente lo mismo. ¿Qué pasa cuando se repite una pregunta? La Mesa del Congreso debe rechazarla e inadmitirla a trámite.

Las preguntas repetidas no tienen por qué haber sido formuladas siempre a propósito, pero sean un error o no, son más comunes de lo que pueda parecer. El objetivo de la Mesa es interceptar este tipo de cosas, pero no siempre lo consigue.

De hecho, ha habido algunas que han escapado al control, bien porque la Mesa no las detectó o porque se realizan en días distintos, lo que hace que escapen al filtro y por tanto la misma pregunta se tramite más de una vez. De las 275 preguntas que se repitieron, 21 escaparon a este filtro parlamentario y se tramitaron dos veces, según los datos analizados para ese período.

¿Cuántas preguntas se registran al día en el Congreso de los Diputados?

Desde diciembre de 2019 se han registrado de media al día unas 90 preguntas en el Congreso. En el Registro también se inscriben otro tipo de iniciativas, con mayor complejidad administrativa y de tramitación interna, como pueden ser proposiciones de ley o enmiendas.

El Registro del Congreso está abierto hasta las 18:00 de la tarde y las preguntas que llegan en el día se deben registrar en el día. Se hace así por protocolo; en el caso de otras iniciativas parlamentarias los plazos son importantes, así que todo debe quedar registrado el mismo día.

Vox y PP, los partidos que más preguntan, registran preguntas de manera continuada, aunque tienen oleadas y fases en las que preguntan más y menos.

En los dos períodos analizados de tres meses (sombreados en rojo), el porcentaje de preguntas repetitivas o repetidas ha sido la causa de todos estos picos. De abril a junio de 2021, un 46% fueron repetitivas, y en el mismo período de 2022 lo fueron el 26%.

Entre 2004 y 2008 hubo un volumen de preguntas similar

Esta sobreactividad de algunos grupos con las preguntas parlamentarias ha sido la más elevada en los últimos 15 años, pero no es inédita, ya ocurrió antes durante un Gobierno socialista. Durante la Legislatura VIII, la primera del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, hubo un volumen de preguntas similar al actual. Entre 2004 y 2008 se enviaron 140.000 preguntas: un promedio de unas 100 al día.

En aquellos años, el principal partido de la oposición también era el PP, con 147 diputados, 59 más que en la actual legislatura. Entonces, el tercer partido de la cámara, Izquierda Unida, sólo tenía 10 diputados.

Las preguntas atraviesan un largo camino y pasan por varias manos para ser respondidas. Pasan los filtros del Congreso y el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Desde ahí se envían a cada uno de los ministerios que se encargan de la materia por la que se pregunta y por último se redactan y se envían de vuelta al Congreso.

En la legislatura XII el volumen fue menor

La legislatura más cercana a la actual y con una duración de varios años fue la XII (2016-2019). En ese período hubo casi tres veces menos preguntas por diputado que en la legislatura actual. Entonces los principales partidos de la oposición eran el PSOE y la confluencia Unidos Podemos. Maldita.es y Qué hacen los diputados han realizado un análisis similar de un período de tres meses de preguntas de la legislatura XII en 2017 para detectar preguntas repetitivas.

Son los mismos tres meses analizados para 2021 y 2022: abril, mayo y junio. En 2017 hubo bastantes menos preguntas, pero también se usaba el mismo tipo de tácticas repetitivas: en concreto, lo fueron el 23,7%.

En aquella legislatura también hubo una moción de censura y Pedro Sánchez se convirtió en presidente del Gobierno. Entonces el PP pasó a ocupar el puesto del PSOE como preguntador número uno. El análisis de los datos de ambas legislaturas (XII y XIV) muestra que, cuando un partido está en la oposición, registra muchas más preguntas parlamentarias que el partido de Gobierno u otros partidos afines.

El exdiputado socialista Odón Elorza ha contado a Maldita.es y QHLD que hacer muchas preguntas “no está dentro de la estrategia de apoyo al Gobierno”, sino que es la “estrategia de control de la oposición”.

Otra razón para que se hagan menos preguntas cuando no se está en la oposición es que se pueden hacer directamente al Gobierno. Así lo corroboran Odón Elorza y el diputado del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), José María Mazón, que también habló con Maldita.es y QHLD en su despacho del Congreso. El diputado afirmó que al tener “buenas relaciones con el Gobierno”, si quiere preguntarle algo, lo hace directamente.

Elorza, una vez que ha dejado su escaño, critica en su blog los excesivos filtros que hay por parte del grupo parlamentario y reclama más autonomía. Según cuenta, para registrar una pregunta son necesarias tres firmas: el visto bueno del asesor de área, de la dirección del grupo y del propio Gobierno.

¿Cuántos diputados hacen falta para hacer una pregunta?

El reglamento del Congreso no fija un límite del número de personas que pueden firmar una pregunta parlamentaria, y se ha dado el caso de preguntas firmadas por hasta 20 diputados.

Cada partido, además, adopta su propia estrategia. Algunos prefieren firmarlas de forma individual y otros en grupo. Maldita.es y QHLD han analizado el número de personas que han firmado las cerca de 100.000 preguntas de esta legislatura.

En Vox, que es el partido que ha registrado más preguntas, la mayoría de iniciativas están firmadas al menos por 5 o 6 diputados.

En el PP la cosa está más equilibrada: el 70% de las iniciativas están firmadas por entre 1 y 5 diputados, aunque también hay un importante grupo de preguntas que están firmadas por 11 diputados.

Este grupo de 11 diputados, encabezado por Ana Pastor, ha tenido una actividad acotada en el tiempo, que se ha dado sobre todo entre abril de 2020 y julio de 2021. Lo que tuvieron en común estas cerca de 2.800 preguntas firmadas por el mismo grupo es que todas estaban relacionadas con temas sanitarios, concretamente con la pandemia de la COVID-19.

Otra cosa que ocurre con estos diputados es que trasladaban muchas consultas planteadas por otras organizaciones, en su mayoría sociedades profesionales sanitarias, colegios médicos o sindicatos del sector.

Los 25 diputados con más preguntas

Como se puede deducir, el ránking de diputados con más preguntas lo encabezan diputados de Vox y PP. Los 25 diputados que más preguntas hicieron son de estos dos partidos.

Al comienzo de la legislatura, lo encabezaron personas como José Ignacio Echániz o Cuca Gamarra, pero a partir de febrero de 2021 la exdiputada de Vox Macarena Olona les adelantó. Ella y su compañero Víctor González sustituyeron a la pareja de diputados populares.

Olona, que fue durante meses la primera en la lista de los diputados con más preguntas parlamentarias, dejó el escaño en el Congreso para ser candidata por Vox a las elecciones andaluzas en junio de 2022.

Ni Olona ni ningún otro de estos diputados con más preguntas han firmado ni una sola pregunta en solitario en toda la legislatura.

¿Es esta una táctica para aparecer en los medios de comunicación?

José María Mazón, único diputado del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), está molesto. “En esta legislatura me dijeron que era el más vago”, dice el diputado desde su despacho del Congreso. Mazón se refiere a un artículo que fue publicado en un periódico digital en enero de 2021 titulado “Los más currantes y los más vagos del Congreso: de las 3.213 iniciativas de Figaredo a las 3 de Mazón”.

En el artículo se decía que en el año que se llevaba de legislatura, Mazón sólo había presentado tres iniciativas parlamentarias: dos preguntas orales y una escrita. Lo que no se especificaba, como pasa con muchos más artículos de este tipo en multitud de medios, es que la gran mayoría de las iniciativas que se contabilizan a todos los diputados son preguntas escritas al Gobierno.

Jon Iñarritu, diputado de EH Bildu, opina que esta es la interpelación al Gobierno más inmediata que se puede registrar. Sobre si es fácil redactar y registrar una pregunta parlamentaria dice que depende, porque “para preguntar bien, hay que currárselo”. Añade que “si es un abuso o no, es opinable”, aunque también dice que no le parece “muy lógico” el hecho de hacer muchas preguntas.

Mazón opina que hay otras iniciativas más importantes, como son las proposiciones de ley o votaciones de enmiendas, que al ser menos numerosas no trascienden tanto.

Qué hacen los diputados es un proyecto que desde 2011 analiza y da seguimiento a lo que ocurre cada día en el Congreso de los Diputados, respondiendo a preguntas como: ¿Cómo votan? ¿Qué se está haciendo en relación al control del Gobierno? ¿Qué leyes se están debatiendo? ¿Cuáles son las iniciativas más comunes? Monitorizar las preguntas es solo una parte del trabajo, ya que hay muchos tipos de iniciativas parlamentarias.

Este artículo se publicó primero en Maldita.es. Lee aquí el texto original.