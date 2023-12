Jina Mahsa Amini, la “Juana de Arco símbolo de la libertad” asesinada por la policía iraní y ganadora del Sajárov

Jina Mahsa Amini murió detenida por haberse colocado mal el velo, el 16 de septiembre de 2022. La muerte de Masha Amini generó una oleada de indignación en Irán. La represión policial, que costó la vida a decenas de personas, provocó la reacción de la UE que ha incrementado las sanciones a Irán en los últimos meses. Y este martes se ha hecho entrega en Estrasburgo del premio Sajárov de Derechos Humanos al abogado de la familia y a dos representantes del movimiento de Mueres, Vida, Libertad, en tanto que el Gobierno de Irán ha impedido a la familia desplazarse hasta Francia a recoger el premio.

“No se les permite viajar”, ha dicho la presidenta de la Eurocámara en su discurso, Roberta Metsola: “Este tratamiento es un nuevo ejemplo de lo que se sufre en Irán. El valor de las mujeres no podrá detenerse, sus voces no pueden silenciarse. Sentiremos su presencia”.

En el lugar de la familia, han participado Afsoon Najafi, defensora iraní de los derechos de la mujer; Mersedeh Shahinkar, defensora de los derechos de las mujeres iraníes; y Saleh Nikbakht, académico, abogado representante de la familia de Jina Mahsa Amini.

“El 13 de septiembre de 2022 fue detenida, recibió una paliza por el hijab y murió tres días después”, ha recordado Metsola: “Su voz se escuchó en todo el mundo. Este fue el inicio del movimiento, son valores que no debemos dar por hecho”.

Saleh Nikbakht, el representante de la familia, ha leído un mensaje de la madre de Jina ante el pleno de Estrasburgo: “Me hubiera gustado estar con ustedes para representar a las mujeres de mi tierra, para agradecer la concesión del premio, que es un símbolo del espíritu de libertad. Desafortunadamente se nos ha negado esta posibilidad. Están en Francia, en la cuna de Juana de Arco, para honrar la memoria de nuestra hija. Dos hijas de la historia que les separan siglos, pero cuyas muertes atravesaron las fronteras y permitieron que soplara un viento de libertad”.

“Jina es la encarnación de la vida”, continúa el mensaje de la madre: “Su nombre es el santo y seña de la libertad que desde Kurdistán prevaleció en Irán y Oriente Medio. Son mujeres oprimidas que buscan la libertad y el horizonte. Se cobraron su vida injustamente. Los que quemaron a Juana de Arco pensaron que así se esfumarían sus sueños, pero no sabían que no iba a ser así; desde las cenizas de Juana de Arco y Jina renace un nuevo espíritu, como el Ave Fénix. Siguen sin saber que se trata de espíritus libres que se han unido y anuncian la buena nueva de la eterna salvación. Son la promesa de un enaltecimiento de los valores humanos, basados en ese lema de Mujeres, vida, libertad. Valores que no saben de fronteras. El sufrimiento va a ser eterno, el nombre de mi hija y de Juana de Arco serán símbolos de la libertad siempre”.