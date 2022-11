Marlaska rechaza la invitación del Parlamento Europeo para hablar de las muertes en la valla de Melilla

Portazo de Marlaska al Parlamento Europeo. El pasado 14 de julio la comisión de Libertades del Parlamento Europeo (LIBE) decidió convocar al ministro del Interior español para hablar de las muertes en la valla de Melilla, tras una petición del eurodiputado Miguel Urbán (Anticapitalistas/The Left) apoyada por todos los grupos. Pero, al final el ministro no comparecerá, haciendo valer su potestad para aceptar o no una invitación del Parlamento Europeo. Y, según ha comunicado este lunes el Parlamento Europeo, se ha programado para este jueves (de 9.20 a 10.30) el debate “sobe los incidentes en la frontera UE-África en junio de 2022”, en el que tenía que participar el ministro español –sí participarán la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH)– y que estaba la espera de que Marlaska pusiera la fecha.

En aquellos días, los miembros de la comisión afirmaban que la comparecencia se produciría “lo antes posible”, si bien las fuentes parlamentarias descartaban que pudiera ser antes de octubre por estar ya cerrada la agenda de septiembre. Sin embargo, fueron pasando las semanas y los meses sin tener noticia de Fernando Grande-Marlaska.

Hasta tal punto es así, que los coordinadores de los grupos políticos de la comisión LIBE acordaron que el presidente, Juan Fernando López Aguilar, enviara una carta formal al ministro español, cosa que sucedió el 25 de octubre. Dos semanas después de recibir esa carta, la respuesta de Marlaska recibida en Bruselas a finales de la semana pasada, es elocuente: “Creo necesario recordar que el pasado día 21 de septiembre tuve la oportunidad de comparecer ante el Pleno del Congreso de los Diputados de España para ofrecer explicaciones sobre los mencionados incidentes, pudiendo acceder todos los miembros del Comité LIBE a las intervenciones que se realizaron en dicho debate a través del siguiente enlace [que no funciona]: https://www.congreso.es/publicoficiales/L14/CONG/DS/PL/DSCD-14-PL-209.PDF”

El ministro le dice a López Aguilar que “es conveniente tener en cuenta que, en estos momentos, se encuentran abiertas en España sendas investigaciones sobre dichos sucesos, una por parte del Defensor del Pueblo y otra por parte de la Fiscalía General del Estado. Ninguna de ellas se encuentra todavía terminada y, siendo de esperar que las conclusiones a las que lleguen ambas instituciones resulten de interés para todos, parece adecuado esperar a su finalización”.

En efecto, el Defensor del Pueblo ha cuestionado la versión del Ministerio del Interior sobre la tragedia de Melilla. El equipo de Ángel Gabilondo considera que las imágenes oficiales, a las que ha accedido, evidencian que la Guardia Civil tenía conocimiento de la “situación de riesgo” en la que se encontraban los migrantes, la mayoría refugiados sudaneses, que estaban “amontonados” y, en algunos casos, “aplastados” en la puerta de acceso al lado español en el paso fronterizo de Barrio Chino, según detalla en el informe preliminar que el organismo ha publicado de forma íntegra.

Con contundencia, la institución contradice las explicaciones aportadas por Interior y considera que la Guardia Civil debía tener conocimiento del peligro en el que se encontraban cientos de migrantes y refugiados durante la avalancha generada en el puesto fronterizo de Barrio Chino el día 24 de junio. Sin embargo, el Defensor recalca que no consta que las autoridades españolas les prestasen auxilio ni asistencia sanitaria.

En este punto, es cuando Marlaska despeja la invitación a que comparezca: “Cuando esto ocurra, y llegado el caso, se podría ofrecer a los miembros del Comité una información más completa sobre los referidos acontecimientos. Agradeciéndole muy sinceramente la invitación cursada y manteniendo abierta, por supuesto, esta vía de comunicación, le hago llegar un muy cordial saludo”.

Al continuación, después de regatear a la Eurocámara, Marlaska se despide, de su puño y letra: “A tu entera disposición y del Parlamento Europeo, abrazo fuerte, Fernando Grande-Marlaska”.

“Es una autentica vergüenza que Marlaska dé todo tipo de excusas para no venir a dar explicaciones al Parlamento Europeo con más de 40 muertos y 70 desaparecidos. Es totalmente impropio e insólito que Marlaska, es la primera vez que un ministro del Interior en esta legislatura rechaza una invitación de comparecencia del Parlamento Europeo”, declara Urbán, impulsor de la petición de comparecencia del ministro: “Parece que algo tiene que esconder, seguro que tiene que ver con la investigación de la BBC, mostraba que parte de las muertes se produjeron en territorio español, y que hubo una omisión de socorro, lo que convertiría al Gobierno español en complice con marruecos de estas muertes”.

“Con todas las evidencias que ahora tenemos encima de la mesa, Marlaska no puede seguir siendo ministro ni un día más”, ha dicho Urbán: “Debería de ser cesado de inmediato por Sánchez porque sino cada día quépale será cómplice de esta ignominia. Es fundamental que sus socios de Gobierno se planten ante esta situación y exijan su dimisión. No podemos olvidar que los Derechos Humanos no son negociables”.