Los seis bulos sobre inmigración que más se han difundido en 2021

"En Canarias inmigrantes ilegales robándoles las motos a los repartidores de comida" o "vende cocaína (1.000 euros) y, mientras, los españoles le pagamos 1.000 euros al mes" son mensajes que acompañaban a dos de los vídeos más virales que se han compartido este 2021 haciendo creer que tenían relación con personas migrantes en España.

Pero no solo eso. También vídeos grabados desde el humor que se han difundido descontextualizados como si fueran reales, bulos para azuzar la crisis vivida tras el cruce de miles de migrantes el 17 de mayo en Ceuta o falsas pagas a menores extranjeros no acompañados son algunos de los contenidos falsos sobre inmigración más virales de este año.

El vídeo del robo de una moto a un repartidor de comida no sucedió en Canarias

A principios de año, unas imágenes de un atraco a un repartidor de Glovo circularon por WhatsApp con mensajes que hacían creer que se trataba de un suceso que involucraba a "inmigrantes ilegales" recién llegados a Canarias. Sin embargo, este vídeo, que ya había circulado anteriormente afirmando que había sido grabado en Barcelona, no correspondía a un atraco en ningún lugar de España, sino que ocurrió en Italia el 1 de enero de 2021.

Como publicó el 3 de enero la web Fanpage, es un suceso que tuvo lugar en Calata Capodichino, una calle de Nápoles, lo que se puede comprobar comparando el mobiliario que se ve en el vídeo con el que aparece en las imágenes de Google Street View. También medios como Il Mesaggero afirmaron que el suceso tuvo lugar la noche del 1 al 2 de enero en la ciudad de Nápoles y el agredido fue un hombre de 50 años. Además, Francesco Emilio Borrelli, consejero regional del partido Europa Verde, publicó un vídeo en su página de Facebook en el que habló con el repartidor agredido.

Este hombre de Curaçao que dice que cobra 1.000 euros de ayuda no está grabado en España

Poco después, en el mes de marzo, una entrevista a un hombre que afirmaba ser de Curaçao y que decía que el Estado le daba 1.000 euros de ayuda sin trabajar se viralizó en TikTok. El hombre afirmaba que esta ayuda la recibía en España. Sin embargo, el vídeo en el que se hacían esas declaraciones, que circuló con mensajes como "vende cocaína (1.000 euros) y, mientras, los españoles le pagamos 1.000 euros al mes" o "que le den un pisito también", no había sido grabado en España. Además, tampoco era actual.

Era un extracto de un programa de Callejeros Viajeros sobre Amsterdam (Países Bajos) emitido en septiembre de 2009, como se puede comprobar a partir del minuto 42 en el vídeo del programa. Curaçao, país del que el protagonista del vídeo afirmaba ser, formaba parte de las Antillas Holandesas hasta octubre de 2010. Desde entonces, es un país autónomo que pertenece al Reino de Países Bajos, según señala el Gobierno de Países Bajos en su página web.

Las falsas ayudas exclusivas para mujeres musulmanas por llevar velo

"Las mujeres musulmanas con velo reciben una subvención especial". Con este mensaje se compartió en mayo un vídeo en el que una mujer con velo afirmaba que cobraba una "ayuda especial para mujeres musulmanas con velo" o que "están planteándose" comprarle un coche porque tiene una familia numerosa. Sin embargo, se trataba de un vídeo descontextualizado.

Estas imágenes, que se hicieron virales en WhatsApp, habían sido extraídas de TikTok, donde su autora explicaba al pie de la publicación que se trataba de "sarcasmo". Además, ella misma aseguró a Maldita.es que nunca había recibido ayudas sociales y que todos los datos que aparecían en el vídeo eran "inventados, desde las ayudas, coche, financiación del máster, hasta datos personales". También desde el Ministerio de Igualdad o la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid, región a la que se hace referencia en la cuenta de Instagram de la protagonista del vídeo, niegan que se den ayudas sociales en base a la religión.

La imagen del bebé rescatado por un guardia civil no fue tomada en Turquía

Pocos días después, con el cruce de miles de migrantes de la frontera entre Marruecos y Ceuta, los desinformadores aprovecharon esta situación para sembrar el caos. Uno de los contenidos falsos más virales de este 2021 es precisamente uno que afirmaba que una imagen publicada por la Guardia Civil en la que un agente rescataba a un bebé no había sido tomada en Ceuta, sino que era antigua y de Turquía. Este bulo se basaba en que al buscar la imagen por búsqueda inversa, el primer resultado del buscador Yandex señalaba que era de Turquía.

Sin embargo, la foto que aparecía dentro de ese contenido no era la del bebé rescatado, sino la de una mujer que cayó al mar en Estambul. Además, la Guardia Civil explicó a Maldita.es que el rescate que se ve en la imagen se produjo el día 17 de mayo en Ceuta. Por otro lado, la persona que aparecía en la imagen era Juan Francisco, un miembro del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), como él mismo contó a diversos medios de comunicación durante los días posteriores.

El vídeo que dice que los marroquíes viven de las ayudas del Gobierno es de "humor"

El vídeo de la mujer con velo que afirma que recibe ayudas por el hecho de llevarlo no es el único que fue grabado desde el humor y luego se ha difundido como real. El bulo por el que más nos habéis preguntado es una grabación en la que se ve a cinco hombres en la playa que dicen que siendo marroquíes y sin haber cotizado nunca en España viven de las ayudas sociales del Gobierno. Como aseguró a Maldita.es el protagonista de este vídeo, que se difundió en agosto, se trata de "humor" y afirma que en sus redes sociales hace "una denuncia humorística". Además, dijo que las cinco personas que aparecen en el vídeo trabajan y cotizan "como cualquier español".

Este vídeo fue extraído de su cuenta de Tiktok, que se define en la biografía como "ZASCAS Y COMEDIA", donde tiene otras publicaciones en las que dice que sus vídeos son de "humor" y que hace una "crítica social". En otra grabación de marzo de 2021, también asegura que viene de Marruecos y afirma que es un "ciudadano español, nacionalizado español, que vive en España, trabaja y cotiza".

Los "menas" no reciben pagas mensuales de entre 300 y 1.125 euros

"¿Y tú, conoces la paga mensual de los menas?". Con este mensaje se compartió este 2021 un vídeo en el que se afirmaba que los menores extranjeros no acompañados recibían 1.125 euros en la Comunidad Valenciana o 400 euros en Madrid. Las cifras de este vídeo habían sido extraídas de un mapa en el que también se daban otras cantidades como 300 euros en Murcia o 399 euros en Galicia. Pero no: los menores migrantes no acompañados no reciben pagas ni de 300 ni de 1.125 euros al mes, como niegan desde todas las comunidades autónomas a Maldita.es.

Ese mapa salía de un contenido de El Español y en su interior se especificaba que las cifras habían sido extraídas de ayudas a extutelados tanto para nacionales como extranjeros. Además, se señalaba que las ayudas referidas suelen ser la propia Renta Mínima para personas vulnerables en cada comunidad.