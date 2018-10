Borrell admite que cometió "un error" al vender las acciones de Abengoa y no recurrirá la sanción ante Economía

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha admitido este miércoles que cometió "un error" al vender un paquete de acciones de Abengoa cuando era consejero de la compañía, una operación por la que ha sido sancionado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por posible uso de información privilegiada, ya que la empresa estaba a punto de entrar en preconcurso de acreedores. Era el año 2015 y las acciones perdieron un 40% de su valor en bolsa.

"La operación de venta de acciones de una cartera cuya gestión me había sido encomendada no fue adecuada por el momento en que se produjo", ha reconocido Borrell en la sesión de control al Gobierno en el Congreso. "Un error", ha continuado, por su "apariencia de ilegalidad" y que "en todo caso fue una falta administrativa" que "no afecta" a sus "condiciones de idoneidad" para ejercer su función ministerial, ha opinado.

La CNMV expedientó y multó a Borrell ante la sospecha de utilización de información privilegiada en la gestión de unas acciones por valor de 9.030 euros de su ex esposa, Carolina Mayeur, con títulos de Abengoa, compañía de la que era consejero.

El ministro ha explicado que no comparte esta resolución de la CNMV porque él no hizo uso de la información que pudo obtener como consejero "como se reconocería de llevar adelante el caso en los tribunales". Borrell ha insistido en que no hizo uso de información privilegiada, porque si la hubiera tenido no habría perdido la práctica totalidad de su inversión en la multinacional dedicada a la energía.

Sin embargo, ha dejado entrever que descarta recurrir esta resolución, ya que implicaría presentar un recurso de alzada ante el Ministerio de Economía y el Gobierno del que forma parte.

Este recurso no sería "políticamente correcto porque puede ser presentado como un conflicto de intereses" y, fuera cual fuera la resolución, "podría dar lugar a interpretaciones políticamente interesadas", ha añadido.