Condenan a Iberdrola y Petronor a pagar 324.540 euros a un trabajador por incumplir normas de seguridad con amianto

El Juzgado de lo Social número 1 de Bilbao ha estimado la demanda presentada por un trabajador afectado de Mesotelioma pleural, condenando a las empresas Iberdrola Generación y Petronor a indemnizar solidariamente con 324.540,69 euros por daños al enfermo, que trabajó aislando las tuberías con amianto durante la construcción de la Central Nuclear de Lemoniz y en el mantenimiento de las Centrales Térmicas de Santurce y Pasajes, así como en la Refinería de Somorrostro, propiedad de Petronor.

Según ha informado Asviamie, Asociación vasca de Víctimas del Amianto, ambas grandes empresas "incumplían sus deberes preventivos hacia el trabajador, posibilitando la exposición a fibras de amianto, causantes de la grave enfermedad que padece".

El operario desarrolló toda su vida profesional como calorifugador y empleado con diferentes empresas (Itasa, Itasa Naval, Kaefer Servicios Industriales) ya desaparecidas, como subcontratas de grandes empresas, realizando actividades de aislamiento en las instalaciones, para lo cual cortaba o manipulaba materiales de amianto, las cuales desprendían fibras que inhalaba, ha explicado la asociación.

Después de su jubilación en 2013, en febrero de 2017 en un preoperatorio por una hernia inguinal, al trabajador le detectaron un derrame y engrosamiento pleural, diagnosticándole más tarde un Mesotelioma epitelioide en Estadio IV. En enero de 2018, el INSS le reconoció una Incapacidad Permanente Absoluta derivada de Enfermedad Profesional.

Según Osalan, pese a que las empresas estaban registradas en el RERA por manipular amianto, el operario no estaba registrado como trabajador expuesto al amianto y los trabajadores nunca utilizaron protección respiratoria, ni se les lavaba la ropa de trabajo que llevaban a casa para su lavado.

El trabajador ahora indemnizado, siendo empleado de Itasa, trabajó durante tres años (1979-81) en la construcción de la Central Nuclear de Lemoniz, colocando amianto en tuberías y tanques, tras cortarlo, y no recibió prendas de protección específicas, no se le informó del riesgo, ni se le realizaron reconocimientos médicos, no se le lavaba la ropa, no existían dobles taquillas para la ropa, no recibió formación, ni cursillos de Seguridad, ha denunciado Asviamie.

La asociación ha indicado que, en los trabajos realizados en la Térmica de Santurce y de Pasajes en los años 1985, 86 y 87, igualmente se incumplía la normativa de Seguridad y, siendo Iberdrola la titular de dichas centrales, deberá responder solidariamente con los contratistas y subcontratistas en el cumplimiento de las obligaciones que la Ordenanza de Seguridad e Higiene de 1971 impone a la empresa principal.

Por otro lado, ha apuntado que el operario trabajó durante los años 1976-79 en la Refinería de Somorrostro, quitando el amianto "viejo" y poniendo nuevo, para lo cual cortaba y manipulaba amianto. Tampoco, ha añadido, consta que Petronor cumpliera con sus deberes preventivos en relación a la exposición al amianto en sus instalaciones.

Asviamie ha llamado a los trabajadores que manipularon o estuvieron expuestos al amianto, décadas atrás, a que se registren en el Listado de Osalan como trabajadores expuestos, para posibilitar la vigilancia sanitaria postocupacional y como condición para el reconocimiento profesional de eventuales enfermedades del amianto.