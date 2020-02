Consumo regulará la publicidad del juego que usa “bonificaciones económicas” para captar y fidelizar jugadores

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha anunciado este lunes que el Real Decreto de Publicidad que prepara su departamento prevé una regulación específica de los bonos de captación y fidelización para el juego online. El Ministerio se propone prohibir la publicidad de este tipo de bonos, "sea cual sea" la cuantía, y "no podrán existir ofertas superiores a los 100 euros".



Durante su intervención en la clausura este lunes de un acto con motivo del Día Internacional del Juego Responsable en la sede del ministerio, Garzón ha señalado que este tipo de bonos pueden ser un mecanismo "perverso", tanto los que se refieren a la captación (nuevos clientes) como "especialmente" en lo relativo a la fidelización, sobre todo para dos colectivos: los menores de edad, colectivo "vulnerable" para el que estos bonos "muy fácilmente se traducen como dinero gratis para entrar en un mercado que no comprenden", y personas con un problema de adicción, para quienes esta herramienta "también es especialmente peligrosa"



Garzón ha señalado que estas propuestas "no son ocurrencias", sino que son "resultado de una enorme experiencia acumulada por la Dirección General de Ordenación y el Juego", y ha asegurado que el decreto, que prevé limitar la publicidad de las casas de apuestas al horario de madrugada, se va a redactar desde el "diálogo social" para buscar el consenso de todos los actores posibles" y encontrar "equilibrios" entre la actividad económica que genera el sector del juego y sus efectos nocivos para la salud pública ante la "creciente alarma social" por la expansión de las casas de apuestas. Según Garzón, aunque puede ser "discutible si esta alarma social está fundamentada", se trata de "un problema que existe", aunque se pueda "discutir su magnitud".