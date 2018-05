Economistas, sociólogas y politólogas crean una plataforma para reivindicar la presencia de expertas

Son economistas, sociólogas o politólogas y quieren mostrar que sí hay mujeres expertas. Por eso han creado la plataforma 'Sí con Mujeres': un registro de científicas sociales que sirva para darles visibilidad y facilitar la tarea de quien busca expertas. La iniciativa, que se ha lanzado públicamente este miércoles, tiene ya más de 120 adhesiones.

"Tenemos que dar un paso adelante, decir aquí estamos. Desde el 8 de marzo estoy muy concienciada de que esto es un inicio. Somos la mitad, se tiene que escuchar nuestra voz y tener en cuenta nuestras propuestas y discursos", dice Sara de la Rica, catedrática de economía de la Universidad del País Vasco, miembro de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y una de las impulsoras.

Hace unos días, Joaquín Estefanía anunciaba en las redes sociales que no acudiría a una mesa de debate porque no había ni una sola mujer en la mesa. Hacía valer así su adhesión a la iniciativa 'No sin Mujeres', en la que cientos de economistas y expertos en ciencias sociales se comprometían a no participar en ninguna mesa, panel o evento en el que no hubiera, al menos, una mujer como experta.

El anuncio de Estefanía sirvió como revulsivo para Rica, que pensó entonces que las expertas tenían que dar otro paso más para visibilizarse. "Queremos facilitar la tarea para que haya expertas", apunta. En la lista de inscripciones hay economistas o sociólogas, pero también ingenieras o expertas en historia. Aunque de momento están ordenadas alfabéticamente, las impulsoras quieren convertir esta lista en un catálogo dividido por especialidad y campo que sirva para hacer búsquedas de forma fácil.

Para Argelia Queralt, doctora en Derecho y profesora de en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, sigue siendo sorprendente como los propios colegas, de promociones y edades parecidas, "continúan organizando mesas o eventos y siguen con la excusa de que no hay mujeres o de que les dijeron que no". Esta lista de expertas, dicen, busca acabar con esa invisibilización: "Queremos que nuestros propios compañeros visibilicen nuestro trabajo en los foros académicos".

La iniciativa de los hombres en el 'No sin Mujeres' o el movimiento de las periodistas durante el 8 de marzo ha animado esta "lista visible de profesionales". Con su presencia las que ya están quieren animar a otras. "No se trata de que unas estén sobrerrepresentadas sino de hacer que muchas otras estén", dice Queralt.