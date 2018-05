Joaquín Estefanía y Javier de Lucas se suman a la iniciativa de no participar en mesas de debate sin mujeres

La iniciativa #NoSinMujeres, que llama a no acudir a foros o mesas de debate que no cuenten con mujeres, empieza a sumar nombres más mediáticos. Son los del catedrático Javier de Lucas y el periodista Joaquín Estefanía, dos conocidos analistas que han anunciado que han rechazado participar en encuentros de este tipo que no contaban con ninguna mujer entre sus invitados.

De Lucas y Estefanía han comunicado su decisión a través de sus cuentas de Twitter, donde además han explicado sus motivos para apoyar esta campaña a favor de la igualdad. La reacción del profesor y el periodista ha sido muy aplaudida en la misma red social, donde han elogiado su compromiso y les han agradecido el paso que han dado.

De acuerdo con el compromiso #NoSinMujeres, renuncio a participar en una mesa q contaba sólo con 4 hombres y propongo q haya al menos una mujer.

Buena respuesta de los organizadores. — javier de lucas (@xdelucas) 21 de mayo de 2018

No iré. He comunicado a los organizadores que no estaré, pese a la valía de mis compañeros de mesa, por no haber ninguna mujer como experta. #Nosinmujeres. https://t.co/cY1cpHk0D1 — Joaquín Estefanía (@EstefaniaJoaq) 19 de mayo de 2018

Además, la decisión de Estefanía ha tenido consecuencias en la mesa en la que iba a participar el próximo viernes, en la que también estaba prevista la presencia de Íñigo Errejón y cuya presencia quedó en duda tras la decisión del periodista. Finalmente, el panel ha sido modificado y se ha incluido a la profesora Argelia Queralt. Tras este cambio, el diputado de Unidos Podemos en el Congreso sí asistirá, han confirmado fuentes del partido a eldiario.es.

#NoSinMujeres surgió el pasado 16 de mayo por medio de un manifiesto que firmaron inicialmente más de 50 académicos, y que actualmente ya cuenta con mas 550 adhesiones. Sus impulsores aseguraron que su único objetivo es que se cumpla la Ley de Igualdad, lo que motiva que no vayan a acudir a mesas de más de dos ponentes en los que no haya ninguna mujer como experta.

Uno de sus principales promotores, el economista Daniel Fuentes Castro, aseguró que este movimiento era una respuesta a las movilizaciones del 8 de marzo. También admitió que el compromiso era de mínimos por "las reticencias que hemos encontrado, las dudas, no la mala voluntad, pero sí el miedo a romper la inercia". Pero no descartó que en el futuro se vaya más allá de poner la condición de que haya al menos una mujer en las mesas para exigir paridad en todos los foros.