Iglesias aboga por lanzar ya una renta garantizada antes de que la Seguridad Social termine el ingreso mínimo vital

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha anunciado este jueves que "el Gobierno trabaja para aprobar de forma urgente un Ingreso Mínimo Vital Puente que permanezca vigente hasta la aprobación del Ingreso Mínimo Vital definitivo". Hasta el momento, la persona encargada de diseñar el Ingreso Mínimo Vital es el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que ayer mismo afirmó que se estaba adelantando su lanzamiento para que pudiera estar listo cuanto antes y atender las necesidades derivadas de la COVID-19. Hoy, Iglesias ha comunicado esta ayuda "puente" sobre la que en la Seguridad Social no están trabajando, explican fuentes del Ministerio.

"Nosotros trabajamos en el Ingreso Mínimo Vital permanente", apuntan en la Seguridad Social. Fuentes de la vicepresidencia de Derechos Sociales explican a este medio que "Seguridad Social y nosotros estamos dialogando valorando esta opción", en referencia a la ayuda puente, y desde Moncloa apuntan que la decisión todavía no está tomada.

Por su parte, Pablo Iglesias ya ha informado de esta medida a través de las redes sociales tras la reunión sobre el lanzamiento de una renta mínima que ha mantenido esta mañana con los sindicatos CCOO y UGT, así como con organizaciones sociales. En este encuentro por videoconferencia estaban presentes la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá.

Por ello, el Gobierno trabaja para aprobar de forma urgente un Ingreso Mínimo Vital Puente que permanezca vigente hasta la aprobación del Ingreso Mínimo Vital definitivo y complete así el escudo social que estamos construyendo para que nadie quede desprotegido en esta crisis. — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) April 9, 2020

La vicepresidencia dirigida por Iglesias ha lanzado además un comunicado de prensa en el que informan de que el Gobierno de coalición mantiene su compromiso de poner en marcha un Ingreso Minimo Vital (IMV) de carácter permanente, pero que "las garantías técnicas y el alto grado de consenso político, social e institucional que requiere el desarrollo del IMV podrían implicar un plazo aproximado de tres meses para su aprobación".

En los planes iniciales del ministro Escrivá al ponerse al frente de la Seguridad Social, el lanzamiento del Ingreso Mínimo Vital estaba pensado para el próximo año, con la dotación necesaria para ello en los Presupuestos Generales del Estado de 2021. La crisis del coronavirus aceleró su diseño, ha explicado el ministro, pero la configuración de esta ayuda es "compleja", como ha reconocido Escrivá.

500 euros para personas sin ingresos

"El Gobierno quiere aprobar de forma urgente un Ingreso Mínimo Vital Puente que permanezca vigente hasta la aprobación del IMV definitivo y complete así el escudo social que está construyendo el Gobierno para que nadie quede desprotegido en esta crisis", reza el comunicado de la vicepresidencia de Derechos Sociales.

Fuentes de la vicepresidencia segunda explican a eldiario.es que "para una persona sin ingresos serían 500 euros" de ayuda. "Queremos reducir al máximo la burocracia para que se conceda rápido", añaden. Los requisitos de acceso a la ayuda serían tener una renta por debajo de los 200 euros en el caso de una persona a nivel individual, o que la renta del hogar se distribuya en una media de ingresos por cada individuo inferior a 450 euros.

En la Seguridad Social sostienen en cambio que no pueden dar detalles de este ingreso "puente" porque no se está trabajando en él desde el Ministerio que dirige José Luis Escrivá. "Nosotros no estamos involucrados en otra cosa que el Ingreso Mínimo Vital, con las características que hemos dicho siempre", explican.

En España, una de cada cinco personas está en riesgo de pobreza en España, con ingresos inferiores a 8.871 euros anuales. En el caso de los niños, la tasa es mucho mayor, del 26,2% para los menores de 16 años. Según un reciente estudio del Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil, la mitad de los menores que residen en hogares de alquiler en España vive en riesgo de pobreza. 1.150.000 de niños, niñas y adolescentes.

Los sindicatos piden una prestación ya

Tras el encuentro, en UGT han lanzado un comunicado en el que dan por hecho también este ingreso mínimo "puente" y en el sindicato celebran la decisión porque consideran que el Ingreso Mínimo Vital es más complejo y requiere tiempo. Para Pepe Álvarez, "la emergencia requiere agilidad y atender las demandas perentorias de la ciudadanía", apunta el secretario general de UGT, por lo que ven con buenos ojos el lanzamiento de "una medida extraordinaria, coyuntural y transitoria que dé respuesta inmediata" a los colectivos de personas que no tienen ingresos.

Por su parte, desde CCOO no se han referido en concreto a este IMV "puente" que ha anunciado Pablo Iglesias, pero defienden también la necesidad de dotar ya a la población de "una prestación social de emergencia para los miles de trabajadoras/es y ciudadanos/as que han perdido sus empleos o sus ingresos". Y, "de forma paralela", añade la organización dirigida por Unai Sordo, "es necesario avanzar en definir un ingreso mínimo vital".

Fuentes sindicales explican a este medio que ven difícil alcanzar un acuerdo sobre el ingreso mínimo con las Comunidades Autónomas antes de verano, que sería lo ideal para poner en marcha una medida de este calado, que complemente con eficacia a las rentas mínimas regionales. Este periodo, explican, es demasiado largo para la emergencia social que ya se está produciendo debido a la pandemia.

El comunicado de la vicepresidencia social añade que Pablo Iglesias "ha podido constatar, mediante conversaciones telefónicas, que grandes empresarios de grupos económicos muy relevantes también ven adecuada y positiva esta medida". Según el escrito, el vicepresidente "ha intercambiado así mismo documentos con el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, con el que está en contacto".