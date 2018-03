Los pensionistas se echan a la calle bajo la lluvia para protestar contra el Gobierno

Un hombre mira a su acompañante con una sonrisa mientras la lluvia, el granizo y a ratos la nieve sacuden los paraguas en la Puerta del Sol de Madrid. "Esto es acojonante", dice entre risas. Es uno de los cientos de jubilados congregados en el centro de Madrid bajo un manto de paraguas. De coro, de nuevo los gritos de "Gobierno, ladrón, nos roba la pensión", uno de los lemas constantes en las últimas manifestaciones en defensa de las pensiones públicas. Un día más, los pensionistas han salido a la calle contra la subida del 0.25% y las políticas del Gobierno.

Las manifestaciones en todo el país cierran en las calles una semana de rechazo a la reforma de las pensiones del Gobierno, que aprobó sin el apoyo del resto de partidos ni de los sindicatos en 2013 y que ahora se ha vuelto en su contra. En el Congreso, Mariano Rajoy se ha llevado dos varapalos en cuestión de tres días: la mayoría de la Cámara instó a su Ejecutivo a recuperar el poder adquisitivo de las pensiones conforme al IPC y también a suspender el factor de sostenibilidad, uno de los elementos más polémicos de su reforma.

La oposición política, los sindicatos y varios colectivos sociales denuncian el futuro deterioro de las pensiones públicas gracias a los dos elementos clave de la reforma de 2013: el índice de revalorización (IRP), que prácticamente congela las prestaciones con subidas mínimas del 0,25% al año, y el factor de sostenibilidad, que incorporará la esperanza de vida al cálculo de la pensión para los que se jubilen a partir de 2019. Aunque la ministra de Empleo, Fátima Báñez, insiste en que su aplicación no tiene por qué rebajar las pensiones, tampoco explica cómo afectara a las prestaciones. Según varios cálculos, entre ellos de la OCDE, las pensiones se reducirán considerablemente en las próximas décadas debido a ambos indicadores.

Las protestas en la capital este sábado han llegado divididas en una marcha por la mañana (convocada por los sindicatos CCOO, UGT y por la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP), de la que forma parte USO) y otra por la tarde, convocada por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, unidos a varios colectivos sociales que también denunciarán la 'ley mordaza'.

"No llegamos casi a fin de mes"

Pedro ha llegado solo a la manifestación de Madrid. Está gritando al aire, aunque apenas le sale un hilo de voz. "Hemos venido, no nos han traído", repite. El hombre, de 81 años y extrabajador de la metalurgia, ha oído las declaraciones del Gobierno de que "no engañen" a los pensionistas para salir a la calle. "Tenemos pensiones de miseria, no llegamos casi a fin de mes". Su prestación vale para ayudar también a un hijo a pagar su hipoteca. "Aunque trabaja, no llega", explica el jubilado, que cree que las pensiones deberían subir como los precios. "Qué menos", añade.

A unos metros está bajo su paraguas María, médico de 45 años, que ha acudido a la protesta con su hijo Daniel, de 15. La sanitaria explica que "las pensiones de hoy son un reflejo de las de mañana", estas últimas más menguadas "si todo sigue como está". La mujer cree que el problema es de toda la sociedad: "Todos seremos pensionistas, si es que tenemos pensión...". El futuro del sistema público depende de la voluntad política y de destinar los recursos donde se necesitan, en su opinión. "Hay dinero, simplemente que está dirigido en otra dirección", concluye.

Aparte de Madrid, son varias las ciudades que ya han comenzado a movilizarse por las pensiones en esta mañana de sábado, como Zaragoza o Barcelona.