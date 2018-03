Segundo tropiezo seguido para el Gobierno: el Congreso pide suspender el factor de sostenibilidad de las pensiones

El Congreso ha aprobado este jueves en la Comisión de Empleo una proposición no de Ley (PNL), propuesto por el diputado Carles Campuzano, del PDeCAT, por el que "insta al Gobierno a suspender la entrada en vigor, prevista para el 1 de enero de 2019, del factor de sostenibilidad regulado en la Ley 23/2013, de 23 de diciembre" y a "alcanzar en el seno del Pacto de Toledo un acuerdo para determinar un nuevo factor de sostenibilidad".

La PNL ha salido adelante tras la negociación de sendas enmiendas entre el partido nacionalista catalán y el PSOE y Unidos Podemos.

La medida llega tras el varapalo que el Congreso le dio al Ejecutivo de Mariano Rajoy al instar al Gobierno a "recuperar el poder adquisitivo de las pensiones" y del debate monográfico sobre la jubilación en el que el presidente del Gobierno vinculó la mejora de las pensiones a la aprobación de los Presupuestos además de negarse a que esta prestación se incremente anualmente de acuerdo con el IPC.

Los partidos de la oposición se han puesto de acuerdo para tumbar uno de los aspectos más polémicos de la reforma de las pensiones que aprobó el Gobierno de Rajoy en 2013, y que también es uno de sus apartados más oscuros: Queda menos de un año para que entre en vigor el factor de sostenibilidad pero la ministra de Empleo, Fátima Báñez, no sabe aún cómo afectará a estas prestaciones, como contestó el pasado 31 de enero a las reiteradas preguntas de la oposición sobre el impacto de este mecanismo que vincula las pensiones iniciales a la esperanza de vida. La OCDE ya indicó que el factor de sostenibilidad será uno de los elementos que provocará un desplome de las pensiones.

Campuzano ha recordado que en la reforma de las pensiones del PSOE se contemplaba un factor de sostenibilidad, que se pactó con los agentes sociales y se incorporaría en 2027, que su formación apoyó, pero en la reforma de 2013, el PP rompió el consenso para imponer un factor de sostenibilidad que produce dos efectos perniciosos.

"Si aumenta la esperanza de vida, la pensión será inferior, se produce un sacrificio cierto para ese pensionista que quizás no tenga esa esperanza de vida. El factor de sostenibilidad que aprobó el PP no tiene en cuenta que no todas las personas tiene la misma esperanza de vida. Los trabajadores con mayor nivel de vida, con más posibilidades económicas, que viven en zonas de mayor poder adquisitivo tienen esperanzas de vida más altas. Estamos hablando de seis u ocho años de diferencia. Con este factor de sostenibilidad se reduce una pensión a una persona que no sabemos si llegara a esa edad, es injusto", ha explicado Campuzano.

El diputado del PDeCAT ha añadido que " la diferencia sustancial entre el factor de sostenibilidad que propone el PP y el de la mayoría de los países europeos es que en otros países también se permiten exclusiones de colectivos de trabajadores que no pueden prolongar su vida activa en el mercado de trabajo". Campuzano ha argumentado que no están en contra de la existencia de un factor de sostenibilidad, pero que "se debería acordar en el seno del pacto de Toledo" teniendo en cuenta "que no se ponga en riesgo la suficiencia de las pensiones".

La diputada de Unidos Podemos, Yolanda Díaz, ha apuntado que " no es propio para el sistema publico de pensiones aplicar un factor de sostenibilidad, ya que es parte de la lógica de un sistema de capitalizacion, solo habla de la sostenibilidad financiera".

Díaz ha puesto el acento en que este mecanismo supondrá "un recorte inmediato de las pensiones con un impacto de género brutal: las mujeres viven más pero con pensiones más reducidas". Además la parlamentaria de la coalición de izquierdas ha añadido que el factor de sostenabilidad es "más grave porque no es reversible. El PP plantea reducir la cuantía de las pensiones, con la excusa de una crisis económica cuando hoy dicen que la economía va bien".

Las enmiendas aprobadas entre PDeCAT, Unidos Podemos y el PSOE ha sido determinante para que CIudadanos no apoye la PNL. Su diputado en la comisión Sergio del Campo ha explicado que "en un principio la íbamos a apoyar pero con el cambio de revisar y a derogar no lo haremos. No creemos que haya que eliminar el factor de sostenibilidad porque se saca la esperanza de vida y tiene que estar, aunque estamos favor de que se debata de cómo tiene que hacerse".

En la posición contraria se situó el PSOE. "Creemos en la derogación, el PP y Ciudadanos están instalados en el inmovilismo, estamos ante una reforma de las pensiones sin anuencia del dialogo social. Nos alegramos de esta PNL porque constata la soledad del PP y Ciudadanos", ha esgrimido la diputada socialista Mercè Perea.

Perea ha utilizado su turno de palabra para criticar la posición del presidente del Gobierno en el debate monográfico de pensiones: "Rajoy vino a no decir nada como siempre, le importa cero el pacto de toledo y al consenso. Nos remitió a los Presupuestos. Pero a ver cómo a ver cómo explica la ministra de Empleo, Fátima Báñez, una perdida de las pensiones de entre el 10 y el 15%".

Gerardo Camps, diputado del PP, ha defendido que "el factor de sostenibilidad ya estaba acordado con los agentes sociales y lo único que hace la reforma en 2013 es adelantarlo de 2027 a 2019. El factor de sostenibilidad hace justicia, trata de manera igual a las personas aunque tanga diferente esperanza de vida".

El parlamentario popular ha resaltado que "en los países europeos existe este factor de sostenibilidad, con lo que resulta difícil que estén equivocados todos los gobierno y todos los expertos". Camps ha admitido que el último informe de la OCDE señala que con la reforma del Gobierno del PP bajarían las pensiones pero ha matizado que el organismo económico apunta que "España seguirá contando con un sistema de pensiones comparativamente más generoso que el de los países de su entorno europeo" y que la "tasa de reeemplazo en España seguirá siendo mas alta que la media de la UE en 2061, cuando la tasa neta de reemplazo alcanzará el 81,1% frente al 62% de la media de la OCDE".