Aumentan los hogares con ingreso mínimo vital pero la ayuda solo cubre la mitad de la pobreza extrema

A día de hoy, un total de 557.000 hogares y alrededor de un millón de personas están cobrando una ayuda del ingreso mínimo vital (IMV), con una cuantía media de 500 euros por hogar al mes, según los nuevos datos de la prestación publicados esta semana por la Seguridad Social. Es decir, solo tres de cada 100 hogares en España están recibiendo alguna ayuda de la renta mínima estatal.

Hay que tener en cuenta que la cifra incluye a 181.000 familias que no perciben esta prestación sino el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), que sigue formando parte del paquete del IMV pero cuyos importes son bastantes más bajos. De media en febrero de 2024, unos 127 euros mensuales. Solo contando a los que reciben el IMV, la cifra bajaría hasta los 376.000 hogares.

Los nuevos datos señalan un aumento en el número de hogares beneficiados en dos años, al comparar con las cifras obtenidas por elDiario.es vía ley de transparencia, pero que se deja fuera a cerca de la mitad de las familias en situación de extrema pobreza, según los cálculos de este medio.

En el siguiente gráfico se puede ver la diferencia entre el número de hogares perceptores de ayudas del IMV en junio de 2022, la nueva cifra publicada por el Gobierno, la meta de 850.000 hogares cuando se puso en marcha y un cálculo estimado de 1.100.000 hogares en extrema pobreza. Este último dato se ha calculado a partir de los microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida incluyendo a las familias que ingresan menos de 500 euros al mes por unidad de consumo.







Las nuevas cifras de beneficiarios son inferiores a las que había difundido hasta la fecha el Ministerio de la Seguridad Social, dirigido ahora por Elma Saiz. En sus declaraciones y comunicados anteriores recogían las cifras acumuladas de hogares y personas beneficiadas por el ingreso desde su puesta en marcha. Es decir, todos los que han recibido la ayuda en algún momento en sus cuatro años de vigencia, no las personas que la están cobrando en la actualidad.

La renta mínima estatal contra la pobreza garantiza unos ingresos mínimos a sus beneficiarios que van desde los 604 euros a los 1.462 euros mensuales en 2024, según el tipo de hogar. Hay que recordar que el IMV no es una cantidad fija, sino que establece un suelo mínimo de ingresos garantizados según cada tipo de hogar y abona a los beneficiarios una prestación hasta alcanzar esos umbrales.

Por ejemplo, si un hogar de una persona tiene unos ingresos de 150 euros al mes, percibirá un IMV de 444 euros mensuales hasta alcanzar el umbral de 604 euros.

Las cifras publicadas por la Seguridad Social siguen mostrando la brecha norte-sur en España en niveles de pobreza. Andalucía, Murcia y Extremadura lideran el ranking de comunidades con mayor proporción de hogares cubiertos por alguna ayuda del IMV. En el siguiente mapa se ilustra cuántos hogares perciben la renta mínima sobre el total de cada región.







La ayuda solo cubre la mitad de la extrema pobreza

Pero ¿está llegando realmente a todos los posibles beneficiarios de la ayuda? Aunque su aprobación por parte del Gobierno de coalición supuso un paso inédito e histórico en la lucha contra la pobreza ya que España no contaba con un suelo mínimo de ingresos uniforme a nivel estatal, los datos indican que gran parte de la población en pobreza severa se está quedando fuera del ingreso mínimo vital.

La ayuda se diseñó para combatir la pobreza extrema con umbrales de acceso según el tipo de hogar que rondan el 40% de la renta mediana en España. Un cálculo conservador realizado por este medio a partir de los microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida señala que, en 2023, alrededor de 1.100.000 hogares estaban en situación de pobreza severa (menos de 500 euros al mes por unidad de consumo).

Con estos cálculos, el ingreso mínimo vital estaría cubriendo aproximadamente la mitad de los hogares en pobreza severa en España. El siguiente gráfico muestra la cobertura por comunidades autónomas, según sus diferentes tasas de pobreza severa.

Los datos señalan la brecha de cobertura entre las distintas autonomías. En Canarias, que cuatriplica los niveles de pobreza de Euskadi, el IMV cubre a un porcentaje similar de hogares que en la autonomía vasca.







La cifra es similar a la de otros estudios como el de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que en su último informe sobre el IMV señaló que el número de beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en diciembre de 2022 estaba cubriendo el 35% de los 800.000 hogares que podrían recibirlo.

Entre las posibles razones, están los cientos de miles de hogares que serían beneficiarios de la prestación porque cumplen los requisitos pero que no la han solicitado. Desde las ONG reclaman al Gobierno más mejoras para que el IMV llegue a toda la población a la que va dirigido, lo que pasa por atraer a muchas personas con derecho a la prestación que no la piden. En muchos casos, porque ni siquiera la conocen. La AIReF estimó que en 2022 alrededor de un 58% de los potenciales beneficiarios del IMV no habían solicitado la ayuda.

También la burocracia puede estar entre las causas. Según los datos del informe, el 16% de las solicitudes denegadas en 2022 fueron por no tener la documentación completa.

Además, hay que tener en cuenta que la inflación ha disparado la pobreza material a máximos no vistos ni durante la crisis financiera. El 20% de los hogares, por ejemplo, asegura que “no puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada”. Un 6,4% “no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días”.

El avance del IMV: un 40% más de hogares desde 2022

Aunque todavía está lejos de cubrir sus metas y gran parte de la pobreza extrema que hay en España, el balance del IMV en los dos últimos años es positivo. Si comparamos las cifras publicadas por la Seguridad Social referentes a febrero de 2024 con los datos obtenidos por elDiario.es a través de Transparencia para junio de 2022, la evolución es clara.

Pasamos de 380.000 hogares beneficiarios a cerca de 557.000 en la actualidad. Es decir, un 40% más descontando las cifras de Euskadi que no estaban incluidas en los números de 2022. Si comparamos con el importe de las nóminas, el Gobierno ha pasado de abonar mensualmente 200 a 263 millones de euros a los beneficiarios de la renta mínima estatal.

Precisamente, todos los datos señalan que gran parte de este aumento está vinculado a los que solamente reciben el complemento a la infancia, con importes mucho más reducidos y que entró en vigor en enero de 2022.

Por ejemplo, el importe medio que reciben los hogares beneficiarios del IMV ha bajado desde los 528€ al mes en 2022 hasta los 500€ actuales a pesar del aumento de las cuantías. Además, casi todo el aumento de beneficiarios está concentrado en los hogares de dos adultos con menores, tal y como se muestra en el siguiente gráfico.







Por comunidades autónomas, aquellas donde más ha aumentado la cobertura del IMV en los dos últimos años están en el sur. Precisamente, en las regiones que registran mayores tasas de pobreza como Andalucía, Murcia o Extremadura es donde más ha aumentado la proporción de hogares que reciben la renta mínima.







La publicación de la nueva estadística coincide con la puesta en marcha de un plan para mejorar la accesibilidad del IMV que incluye una agilización de los procesos (como el intercambio de documentos entre administraciones que ya obren en su poder) y una revisión de la accesibilidad de la página web y de los formularios de solicitud de la prestación, hasta la puesta en marcha de un número corto para el IMV –el 020– de cara al verano.