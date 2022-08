El Banco de España descarta una recesión “en un horizonte inmediato”

“Nosotros no vemos en el horizonte inmediato una recesión en España ni muchísimo menos. Vamos a crecer el 4% este año y para 2023 se esperan tasas en torno al 2%, punto arriba, punto abajo”, afirma Margarita Delgado, subgobernadora del Banco de España, en una entrevista concedida a la revista 'Telva'.

La inflación subió en julio hasta el 10,8%, un máximo desde 1984

Saber más

La institución entra con una visión optimista en el debate sobre el riesgo de una contracción de la actividad económica desde la última parte de este 2022, que se ha exacerbado durante el verano por la asfixiante subida de los precios mes tras mes, el fin de la era de tipos de interés mínimos, que viene elevando los costes de financiación a empresas y familias, y por la perturbación y la incertidumbre general que supone la invasión rusa de Ucrania, en concreto sobre las materias primas energéticas e industriales.

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha enfatizado en Twitter esta posición, puesta en cuestión según se acerca el otoño, durante el que se teme que la Unión Europea sufra escasez de gas y que el petróleo, y por tanto los carburantes, sigan disparados.

📰Interesante entrevista a la subgobernadora del @BancoDeEspana en @telva sobre inflación, política monetaria, sector financiero y perspectivas económicas.

➡️"Nosotros no vemos en el horizonte inmediato una recesión en España ni muchísimo menos" https://t.co/TDRxYpIe3d — Nadia Calviño (@NadiaCalvino) 22 de agosto de 2022

De momento, los datos apoyan a Calviño y al Banco de España. Nuestro país casi duplicó el crecimiento económico de la eurozona en el segundo trimestre, según las cifras confirmadas por Eurostat la semana pasada.

La salida de la pandemia mantiene el fondo de la recuperación económica, con España viviendo su primer verano 'completo' desde 2019, sin restricciones. Una reconstrucción tras el shock del COVID favorecida por planes y estímulos históricos, continuados ahora por las medidas de choque en respuesta a la guerra y a la crisis energética. Y que se basa principalmente en la explosión de demanda con el fin de las restricciones, el buen momento del mercado de trabajo y las inversiones públicas y privadas.

La última revisión a la baja de las previsiones de la Comisión Europea coinciden con este análisis y mantienen a España como el país, entre los más grandes de la UE, que más crecerá en 2022 y en 2023, y son similares a las de las principales instituciones nacionales, como el Gobierno, la AIReF o el Banco de España. Sin embargo, el crecimiento de la actividad por debajo del 3% en 2023 aleja el objetivo de recuperar el PIB pre COVID hasta 2024.







“Claro, no existe el riesgo cero”, matiza Margarita Delgado en la entrevista publicada por 'Telva'. “La incertidumbre está ahí, no podemos descartar que algún trimestre no sea del todo muy positivo, que el potencial cierre del suministro del gas ruso hacia Europa, fundamentalmente hacia Alemania, pueda tener un impacto negativo en el crecimiento económico”, explica.

“España tiene un punto de partida mejor porque no se prevé que vaya a haber desabastecimiento energético. Europa depende del gas ruso, unos países en mayor medida que otros, como por ejemplo Alemania o incluso Italia. Pero para bien o para mal vivimos en un mundo global. Y aunque nuestra exposición como país a la economía rusa es muy pequeña, más allá de algunos elementos comerciales, la subida del precio de la energía hace que todos los inputs acaben al alza, por eso está subiendo la inflación en España también”, expone la subgobernadora del Banco de España.