Botín: "No podemos esperar que los bancos sean la policía del clima"

Liderar pero no controlar. Es el resumen de la posición que ha marcado este miércoles Ana Botín, presidenta del Banco Santander, en un foro organizado por la propia entidad para hablar sobre el cambio climático y el papel de la banca. "No podemos esperar que los bancos sean la policía del clima", ha señalado la responsable del banco español con mayor presencia internacional. "Estamos alineados con liderar, pero necesitamos mas claridad de los Gobiernos", ha enfatizado.

Con esta mesa redonda ha comenzado el banco sus jornadas anuales sobre finanzas internacionales, en este caso centrados en el clima. Botín ha hecho énfasis en su breve intervención en que deben de ser los estados y reguladores los que fijen criterios comunes a nivel global. De este modo, la presidenta del banco ha asegurado que así "podremos invertir con confianza nosotros y nuestros clientes".

Botín ha defendido que las grandes empresas ya están dando pasos hacia la descarbonización de la economía, pero que es un asunto más problemático para las pymes. "Estuve con un pequeño cliente nuestro al que le pregunté cuándo iba a ser más sostenible y me respondió que primero tiene que pensar en pagar salarios o pagar la luz, que lo haría cuando el Gobierno le obligase", ha asegurado.

Botín ha cargado en su discurso no solo contra los reguladores y los gobiernos, también con los bancos centrales, a los que ha pedido coordinación. En concreto, se ha referido al aumento de las pruebas de resistencia o test de estrés que están haciendo estos supervisores sobre el cambio climático y la banca. En Europa los resultados de estas pruebas se conocerán a comienzos del año que viene. Ha lamentado que las exigencias sean distintas en Europa, Reino Unido o EEUU, donde el banco tiene presencia. "Todos quieren seguir el mismo camino pero de distinta manera, así es muy difícil proceder para nosotros", ha asegurado.

Previamente a que Botín señalara a la responsabilidad de los gobiernos frente a la de los bancos, la secretaria para el clima de las Naciones Unidas, Patricia Espinosa, ha urgido al sector financiero a estar "totalmente alineado" con los objetivos climáticos internacionales. "Si su compromiso no se cumple, la credibilidad del proceso podría estar en riesgo", ha señalado Espinosa. "Se requiere un esfuerzo necesario para alejar el enfoque que no presta atención a las consecuencias climáticas de las inversiones", ha añadido. "Necesitamos su influencia, las naciones no pueden hacerlo por sí mismas, deben participar todos los sectores", ha subrayado.