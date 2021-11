Bruselas espera que España pida "en estos días" los 10.000 millones de los fondos europeos que faltan para 2021

"In these very days". La petición de 10.000 millones de euros está a punto de llegar a Bruselas. Así lo ha confirmado este lunes el comisario europeo de Finanzas, Paolo Gentiloni, antes del Eurogrupo de este lunes: "Recibiremos en estos mismos días los acuerdos con España que ultiman el cronograma de desembolso que llamamos acuerdo operativo. Se finalizará en estos mismos próximos días".

El acuerdo –operational arrangement– son unas disposiciones operativas para los 27 que detallan el mecanismo de seguimiento del cumplimiento de los hitos y objetivos de las reformas. Y, como España es la que más avanzada va, se están elaborando por primera vez para el caso español pero, como se indica en el reglamento aprobado en febrero pasado por los Gobiernos y el Parlamento Europeo con el voto de los eurodiputados del PP de Casado, deben firmarlas todos los países como paso previo para recibir los desembolsos, que en el caso de España son 140.000 millones, entre transferencias y créditos –así se anuncia el de Portugal, por ejemplo–.

"La Comisión Europea ha acordado las disposiciones operativas con España", explican los portavoces comunitarios: "Se espera que el acuerdo sea firmado por ambas partes (la Comisión y las autoridades españolas) durante los próximos días. Los acuerdos operativos son bilaterales, entre el Estado miembro en cuestión y la Comisión, y establecen criterios para el seguimiento de la ejecución de los planes nacionales de recuperación y resiliencia".

Y sentencian: "Como tal, no incluyen nuevos requisitos, sino que detallan la implementación de los hitos y objetivos descritos en la decisión de implementación del Consejo [por la que se aprueba cada plan nacional]".

España ya recibió 9.000 millones de euros en concepto de prefinanciación, pero faltan otros 10.000 previstos para 2021, si bien las horquillas máximas de las evaluaciones por parte de Bruselas –dos meses la Comisión Europea y otro el Consejo– amenaza con que se empiece a recibir el dinero en enero. No obstante, estos 10.000 millones tienen que ver con hitos de 2021 y 2021, en principio ya cumplidos.

Pero, ¿cuándo España va a solicitar el primer desembolso de los fondos europeos? "En estos días espero que hagamos la solicitud del primer pago de esos 10.000 millones de euros que esperamos lleguen antes de final de año", ha contestado este lunes la vicepresidenta económica, Nadia Calviño: "Estamos terminando los procedimientos formales para poder hacer esa solicitud y yo creo que España será el primer país que solicite el pago correspondiente al plan de recuperación, gracias a que ya tenemos cumplidos efectivamente los hitos y los objetivos requeridos para este primer pago semestral. Yo espero que en estos días ya podamos terminar el proceso formal que está en curso y podamos hacer la primera solicitud de pago".

Calviño ha añadido: "Está previsto que de aquí a final de año cumplamos otro conjunto de objetivos, entre los que se encuentra la reforma laboral, y otros hitos desde el punto de vista de las inversiones que se corresponderán con el pago del primer semestre de 2022".

Otro elemento que se está discutiendo y que tiene que ver con el primer pago –pero también incidirá en los sucesivos– es el PERTE del vehículo eléctrico y conectado, aprobado en verano por el Consejo de Ministros y que sentará las bases para el modelo español de absorción de los fondos europeos a través de proyectos público-privados.

Por eso, este lunes Calviño se ha reunido con la vicepresidenta de Competencia, Margrethe Vestager, para hablar de un asunto que está estudiando Bruselas por las implicaciones en cuanto a ayudas de Estado. Algo para lo que también acudirá a Bruselas la ministra de Industria, Reyes Maroto, este miércoles.

"He tenido la reunión con una vicepresidenta Vestager", ha dicho Calviño, "con la que he tenido ocasión de intercambiar puntos de vista sobre el proceso de autorización de las ayudas públicas correspondientes al proyecto estratégico para la recuperación y transición económica, que se conoce como el PERTE vec, del vehículo eléctrico y conectado. El tema está bien encauzado, de forma que podamos cumplir nuestros objetivos y lanzar los principales elementos de este importante perte estratégico para nuestro país antes de final del año, tal como habíamos previsto. Hemos estado trabajando intensamente desde hace semanas y meses con los equipos de la Comisión Europea y en este momento está el asunto bien encauzado, de forma que podamos mantener el objetivo de lanzar el programa antes de final de año".