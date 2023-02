Carrefour y Dia, entre las primeras sancionadas por incumplir la Ley de la Cadena Alimentaria

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado las primeras sanciones firmes por incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, aprobada hace un año con el objetivo de establecer unas relaciones más justas entre agricultores, ganaderos, industria y distribución. En este listado de 69 empresas hay dos grupos de híper y supermercados, la filial de Carrefour y la cadena Dia.

Planas rechaza la propuesta de Yolanda Díaz para limitar precios de alimentos: "El pagano sería el agricultor o el ganadero"

Más

En concreto, en ese listado figuran dos sanciones a Dia Retail España y otra a Centros Comerciales Carrefour. El motivo, desglosa, incumplimiento de los plazos de pago, que están fijados en un máximo de 60 días.

En el caso de Dia Retail España, figura una sanción por importe de 3.001 euros y otra, por 3.899,12. Mientras, a la compañía filial de la multinacional francesa, se le impone una multa de 3.001 euros.

Sanciones firmes

El documento publicado por Agricultura es el primero que detalla sanciones firmes, ya sea por vía administrativa o en vía contencioso-administrativa, pero no da más detalles respecto a cuáles son los motivos concretos que han acarreado la sanción y cuál es la contraparte afectada.

De las 69 sanciones, la mayoría son por el citado motivo, no cumplir los plazos de pago. También hay casos en los que no se ha formalizado por escrito el contrato. Otros, en los que, en este, no figuraba el precio pactado por las partes. Y, en algunos, por haber realizado modificaciones del precio incluido en el contrato que no estahan expresamente pactadas.

Sin embargo, no consta ninguna sanción por haber vendido a pérdida. Es decir, por haber comercializado productos por debajo de lo que cuesta producirlos, uno de los objetivos de la Ley para evitar, sobre todo, que los agricultores y ganaderos perdiesen dinero con su producción.

Entre las empresas sancionadas también está el fabricante de bebidas J. García Carrión -dueño de marcas como zumos Don Simón o el vino Pata Negra- con 9.147 euros, también, por incumplir los plazos de pago. Asimismo, figura Central Quesera Montesinos, interproveedor de quesos de Mercadona, con 3.001 euros por no incorporar el precio en un contrato.