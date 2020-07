Domino's Pizza recula y descuenta a sus empleados el salario que les abonó en abril tras no darles horas de trabajo

Cuando cobras unos 400 euros mensuales, que te quiten de la nómina 50 o 60 euros son palabras mayores. "Para mí es mucho dinero", dice una trabajadora de Domino's Pizza, que pide guardar su anonimato. La cadena de pizzerías ha dado marcha atrás en la solución que implementó a un conflicto laboral que estalló en plena pandemia. Avanzado abril, Domino's Pizza no estaba dando horas de trabajo a parte de sus trabajadores en activo, que denunciaron que sus nóminas iban a ser de "cero euros" ese mes ya que la multinacional les paga por horas trabajadas. La situación fue tachada de "ilegal" por CCOO, algo con lo que coincidían expertos en Derecho Laboral contactados por elDiario.es por su similitud a los contratos de cero horas, no permitidos en España. Tras la movilización de la plantilla, Domino's Pizza pagó a estos trabajadores un salario en abril, con el promedio mensual de horas según sus contratos anuales, que debían compensar más adelante mediante horas de trabajo. Pero la empresa ha cambiado de planes: está descontando a los afectados de sus nóminas el dinero que les abonó en abril.

Así lo ha denunciado el sindicato CCOO, la compañía los ha comunicado a la plantilla y han confirmado varios afectados a elDiario.es. "La empresa ha tomado la decisión de descontar de las nóminas de los próximos cinco meses el dinero pagado en abril", explica Raúl Calderón, delegado de CCOO en Domino's Pizza, que critica la marcha atrás de la empresa respecto a lo acordado con los representantes de los trabajadores, que era compensar con trabajo las horas pagadas y no trabajadas.

Ese método de compensación fue explicado también por un representante de la multinacional a la plantilla, con una comunicación en la que se defendía que Domino's Pizza "no abandona a ningún colaborador" y que detallaba que la empresa pagaría en abril el promedio mensual de horas contratadas para que estas se compensaran con "jornada efectiva" cuando se recuperara la normalidad. La nómina de mayo se pagaría por las horas ya realizadas, con normalidad, según apuntaba esta comunicación a la plantilla.

Pero en mayo no ha ocurrido eso. "Para colmo del dinero que nos descontaban se nos avisó cuando las nóminas estaban cerradas", afirma a este medio una trabajadora contactada, que critica que Domino's Pizza tome la decisión de forma unilateral tras haber pactado y comunicado algo diferente. "Sin negociarlo, después de que se nos dijo que nos lo quitarían de las horas extras que hiciéramos", apunta. En su casa llegan con dificultad a fin de mes, explica, al igual que otro empleado contactado por elDiario.es. "Es un fastidio", dice el trabajador, que asegura que sigue realizando menos horas de las que solía trabajar antes de la pandemia.

elDiario.es ha consultado a Alsea sobre estos descuentos en las nóminas de sus trabajadores, pero el grupo de restauración del que depende Domino's Pizza ha rehusado a hacer declaraciones.

CCOO denuncia a la empresa ante la Audiencia Nacional

CCOO ha interpuesto un conflicto colectivo ante la Audiencia Nacional contra el propio sistema de contratación, para que Domino's Pizza especifique el cómputo de horas mensual en el contrato de sus trabajadores (que por el momento refleja el cómputo anual). Raúl Calderón explica a eldiario.es que este sistema es el origen del conflicto, contra el que ya se habían posicionado desde la representación de los trabajadores, pero que no había tenido consecuencias tan evidentes hasta ahora.

"Nosotros ya habíamos dicho que eso no se podía hacer, no pueden dejar a los trabajadores sin saber qué van a ganar cada mes y que podía darse el caso de tener a trabajador con contratos de cero horas, que es ilegal. En la dirección nos decían que cómo se iba a dejar a alguien con cero horas, que eso era imposible. Pues ahora lo estamos viendo", comenta Calderón.

En opinión de la profesora de Derecho del Trabajo Ana Belén Muñoz Ruiz, consultada por esta forma de pago de Domino's Pizza, "hay una irregularidad clara. Evidentemente, no puede ser que el trabajador esté disponible y que no se le pague salario si no realiza unas horas. Esa disponibilidad es abusiva. Desde mi punto de vista, esto es ilegal, sin lugar a dudas", analiza sobre la situación de estos trabajadores.

En CCOO justifican el conflicto colectivo por la "manifiesta mala fe" de Domino's Pizza, que se niega a negociar este aspecto con el sindicato, asegura Raül Calderón. Este viernes tendrá lugar la mediación con la empresa sobre el conflicto colectivo, paso previo a la judicialización del asunto para ver si las partes llegan a un acuerdo.