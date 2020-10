El Senado pide equiparar los requisitos de las parejas de hecho para acceder a la pensión de viudedad

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Senado ha instado al Gobierno a revisar la regulación de la pensión de viudedad en los casos de parejas de hecho, en el marco del diálogo social y de acuerdo con las recomendaciones del Pacto de Toledo, para equiparar los requisitos en el acceso a la misma.

La moción, presentada por el Grupo Socialista, ha sido aprobada este miércoles 14 de octubre con el voto a favor de todos los grupos excepto Vox, que se ha abstenido.

En el texto se explica que a las personas registradas oficialmente como uniones de hecho que sobreviven a su pareja "se les exigen diferentes requisitos en el acceso a la percepción de la pensión de viudedad" respecto a los que están casados, lo que, "en ocasiones, puede provocar una gran desprotección y, en consecuencia, penalizar las rentas del hogar familiar".

Entre los requisitos, se supedita el acceso a la pensión a la situación económica en el momento del fallecimiento, sin tener en cuenta que dicha situación puede ser puramente circunstancial, según señala el texto de la moción. Así, si se superan dichos ingresos, aunque fuera en un euro, se le denegaría la pensión de viudedad.

"Lo verdaderamente discriminatorio es que a las parejas de hecho se les deniega la pensión de por vida por el hecho de tener mayores ingresos el sobreviviente que el fallecido, aunque sea solo un euro, castigando a esta persona y mermando la economía familiar e, indirectamente, penalizando a los posibles hijos menores", ha subrayado el senador del PSOE Alfonso Muñoz.

Según el INE, en el año 2018 había en España registradas 1,6 millones de parejas de hecho frente a 9,7 millones de parejas con vínculo matrimonial. Esto supone que un 14,4% de las parejas optan por esta nueva forma de familia. Dicha cifra ha disminuido en 23.000 parejas con respecto al año 2017, algo que el PSOE achaca a la diferencia en la protección.

Durante el debate de la moción, la senadora del PP María Mercedes Fernández ha asegurado su apoyo a la moción porque considera que hay que "erradicar todas las desigualdades", pero ha pedido hacerlo "con rigor" pues va a ser, a su juicio, "una legislación de desarrollo complejo".

Por su parte, la senadora de EH Bildu Idurre Bideguren ha calificado de "desigualdad inaceptable" la situación actual en cuanto a las pensiones de viudedad para las parejas de hecho. A su juicio, supone una "gran desprotección y una discriminación" y, por ello, pide "adaptar la normativa a las nuevas realidades".

En la misma línea, la senadora del PNV Nerea Ahedo ha indicado que no les parece "de hecho ni de derecho" que los derechos de las familias dependan de que el vínculo sea matrimonial o no y tampoco entiende que la pensión de viudedad pueda depender en unos casos de lo cotizado y en otros de la situación económica en el momento del fallecimiento. "Es una cuestión no discriminación, es una cuestión de justicia", ha enfatizado.

Igualmente, la senadora de Ciudadanos Carlota Santiago ha subrayado que "es necesario un proyecto de ley estatal de parejas de hecho" que contemple la "equiparación" de derechos a nivel social, en temas fiscales y de la Seguridad Social. También ha apuntado otras situaciones "discriminatorias", como que las parejas de hecho no puedan acceder al reconocimiento de familia numerosa.

Por su parte, la senadora de Catalunya En Comú Podem Sara Vilà ha dicho que "ya era hora" de equiparar los derechos de las parejas de hecho y los matrimonios convencionales porque lo que ocurre supone "un castigo" que "no tiene cabida". También el senador de Junts Per Catalunya Josep María Cervera ha mostrado su apoyo a la moción asegurando que la situación actual es "una injusticia".