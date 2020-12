Escrivá dice que en España "no hay margen" para una semana laboral de cuatro días

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, no cree que en España haya "margen" para implantar una semana laboral de cuatro días, como propone impulsar Más País. El partido que lidera Íñigo Errejón incluyó una iniciativa en este sentido en una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado, que no salió adelante en el Congreso, pero ha reabierto el debate sobre la reducción de la semana laboral y de los tiempos de trabajo. "No debemos de desconcentrarnos", ha afirmado la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, a propósito de este tema, con una llamada a centrar los esfuerzos en otras cuestiones "prioritarias" en estos momentos de crisis por la COVID-19.

"No me parece que España sea un país que, con los niveles de productividad y competitividad que tiene, tenga que dar prioridad a este asunto", ha respondido Escrivá este miércoles en una entrevista en Catalunya Ràdio. "No creo que tengamos margen para eso", ha añadido.

El ministro y la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, han añadido este miércoles que este tema no ha sido abordado en las reuniones del Consejo de Ministros, después de que el vicepresidente Pablo Iglesias asegurase el jueves pasado en una entrevista en TVE "que el Ministerio de Trabajo y Yolanda Díaz" ya "está estudiando" la medida propuesta por Más País. "Se va a trabajar por explorar la reducción del tiempo de trabajo", manifestó Iglesias.

La ministra de Trabajo matizó después las palabras del vicepresidente segundo. "El tiempo de trabajo exige una nueva concepción, que atraviese, como ya estamos haciendo, leyes y usos laborales. La reducción de jornada, el control de horas extraordinarias, el derecho a la desconexión o la conciliación son elementos que deben dialogar en este necesario debate", tuiteó Díaz.

Trabajo ya manifestó al inicio de la legislatura su intención de aprobar una legislación que revisara los tiempos en el trabajo, que denominan Ley de Trabajo Corresponsable, con la que se facilite la conciliación de la vida laboral y la personal, pero quedó aplazada debido a la pandemia de coronavirus. La iniciativa de Más País sobre la semana laboral de cuatro días ha vuelto a poner el foco en este asunto, pero en el Ministerio de Trabajo recuerdan que este es un debate "en profundidad" que deberá abordarse con tiempo en el seno del diálogo social.

La portavoz del Ejecutivo ha destacado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Gobierno está centrado en otras cuestiones, como recuperar los niveles de crecimiento previos a la pandemia y atraer a inversores internacionales. "Aquí hay que poner las energías", ha apuntado María Jesús Montero. "No debemos de desconcentrarnos de lo que ahora nos ocupa", ha insistido, con la mirada puesta en la tramitación y ejecución de los Presupuestos Generales del Estado.

La semana laboral de cuatro días también ha recibido bastante atención en los últimos meses porque la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, anunció que impulsaría esta medida con el objetivo de promover el turismo doméstico y la economía del país. "Es un acuerdo que deben tomar entre empleador y empleado. Pero hemos aprendido mucho durante la Covid-19 sobre la flexibilidad de las personas que trabajan desde casa y la productividad que ha tenido como resultado", expuso. El gigante Unilever comunicó la semana pasada que experimentará en este país un proyecto piloto de semana de cuatro días laborables, manteniendo el 100% de sus trabajadores.

Por otro lado, preguntado por si el Gobierno se está planteando elevar hasta los 1.000 euros para 2021 el salario mínimo interprofesional (SMI), actualmente en los 950 euros, el ministro José Luis Escrivá ha apuntado que a él "no le consta".