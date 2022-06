La Fiscalía investiga por lo penal el acoso laboral en Webhelp a una trabajadora tras ser madre

La Fiscalía ha intervenido en el caso de acoso a una trabajadora de Webhelp Payment Services tras ser madre, que publicó elDiario.es a raíz de la reciente condena del juzgado de lo Social número 2 de Madrid. La magistrada condenó a la empresa y una jefa por el acoso reiterado durante más de cuatro años a la empleada, que se saldó con “graves daños” en su salud psíquica. El Ministerio Público ha abierto diligencias por lo penal para investigar posibles delitos en este caso de mobbing laboral, que se unirían a las infracciones laborales que ya han recibido una primera condena por la jurisdicción social, que ha impuesto a la multinacional y a la jefa una indemnización de 80.000 euros por daños a la empleada.

El Supremo condena a un año de prisión a cinco sargentos por acoso laboral a una compañera

Saber más

Junto a la vía laboral, todavía abierta tras los recursos presentados por todas las partes a la sentencia, se abre ahora otro camino en el ámbito penal. El salto se produce gracias a la actuación de oficio del Ministerio Público, a la que seguramente se unirá más adelante la acusación particular de la trabajadora, Lucía (nombre ficticio), explican desde su defensa.

La Fiscalía ha intervenido de oficio

El relato de lo sucedido en el juicio por lo Social y las pruebas del trato de una directiva a Lucía (nombre ficticio) desde su primera maternidad dan cuenta de una “conducta de hostigamiento a la víctima, intencionada y reiterada” por parte de la jefa, pero también “de forma indolente por la empresa, conocedora y consentidora de estas actitudes”, sostiene la magistrada Amaya Olivas Díaz en la condena a Webhelp Payment Services y a la directiva en cuestión.

Gracias a grabaciones de la víctima y otras pruebas aportadas, los hechos probados de la sentencia plasman una ristra de insultos a la trabajadora y declaraciones como las que siguen. “Me he comido a un hijo, no me voy a comer a dos”, “eres una hija de puta, a mí no me vas a hacer quedar tú mal, ¿eres retrasada?” y “es un mal momento para tener un bebé, estás fuera de los proyectos, la idea no es despedirte, además después de un ERTE no pueden despedir”, entre otras.

En el proceso laboral la Fiscalía ya “informó en el sentido de apreciar acoso moral y vulneración de derechos fundamentales”, recoge la sentencia. Además, tomó el testigo para llevar la iniciativa en un procedimiento por lo penal, explican fuentes judiciales. El Ministerio fiscal dio traslado a la Fiscalía en el ámbito penal y es esta la que ya ha abierto sus pesquisas sobre el caso.

El Ministerio Público ha iniciado un procedimiento de averiguación, en el que ya ha reclamado la información de toda la documentación al juzgado de lo Social y ha tenido una primera toma de declaración a la víctima.

“Estábamos valorando presentar un procedimiento penal, pero se nos adelantó la Fiscalía de oficio”, explica Milena Barón Lozano, abogada penalista de la trabajadora. Explica que Lucía recibió un burofax con la citación para declarar en el Audiencia Provincial de Madrid, suscrita por la fiscal jefe, María Pilar Rodríguez Fernández.

Investigación de posibles delitos

“Esto es poco habitual”, subraya la abogada penalista sobre la actuación de oficio de la Fiscalía en un caso de mobbing laboral, a menudo muy difícil de probar por parte de las víctimas. Milena Barón advierte de que en este caso la sentencia recoge hechos de “muchísima gravedad”. La magistrada Amaya Olivas Díaz concluyó que el hostigamiento a la trabajadora estaba dirigido “a atacar su dignidad personal, tendente únicamente a forzarla a causar baja voluntaria en la empresa”.

La investigación penal “lleva su tiempo”, explica la abogada de la víctima, tras la cual la Fiscalía concluirá si cree que, además de las infracciones laborales ya condenadas, los hechos son constitutivos de delitos recogidos en el Código Penal.

La defensa de la trabajadora se inclina por la existencia de posibles delitos de maltrato, contra la integridad física de la afectada, pero insisten en que es preciso esperar a que finalicen las pesquisas del Ministerio Público. “Estamos hablando de algo muy grave, delitos que pueden tener penas de prisión”, sostiene Milena Barón, que ha comunicado a Webhelp Payment Services la apertura de este procedimiento por parte de la Fiscalía. “Ni me han contestado. Me remitieron a un abogado generalista, pero no he obtenido respuesta. Silencio total”, afirma la abogada.

La empresa dice ahora que hay un “proceso interno”

Tras la condena, este medio se puso en contacto con Webhelp Payment Services y fuentes de la empresa confirmaron el recurso a la sentencia por parte de la multinacional y justificaron que la jefa condenada siguiera en su puesto. “Todavía no se ha tomado ninguna decisión al respecto, porque no hay ninguna sentencia firme”, respondían el pasado viernes fuentes de la compañía. Desde la empresa insistían además en que entre la jefa y la trabajadora existía en realidad “amistad”. “Una amistad y confianza que permitía los insultos mutuos”, como alegaron en el juicio y recoge la sentencia.

Cinco días después, la empresa ha cambiado el discurso. A las consultas sobre la investigación penal por parte de la Fiscalía, en Webhelp Payment Services ya no aclaran si la jefa sigue en su puesto, pese a las preguntas expresas de este medio, y ahora afirman que se ha abierto un “proceso interno”.

“La sentencia no es firme todavía, pero desde la compañía nos tomamos este asunto muy en serio. Por eso tenemos en marcha un proceso interno que nos ayude a tomar las medidas adecuadas. Por ahora estamos a la espera del resultado de las investigaciones internas y del resultado del recurso”, responden este miércoles.

En Webhelp advierten de que “a día de hoy no hemos recibido ninguna notificación oficial, ni del Juzgado ni de otro organismo oficial, en relación con una investigación penal”, aunque sí reconocen que la apertura de diligencias les ha sido comunicada por la abogada de la trabajadora.