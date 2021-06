Garamendi se rodea de una CEOE "unida" frente a las críticas por sus palabras sobre los indultos: "Ha sido muy injusto"

"Hoy hemos demostrado que seguimos unidos, es la unidad que nos dá la fuerza". Antonio Garamendi, presidente de CEOE, ha exhibido una imagen de cierre de filas del mundo empresarial en la Asamblea General de la patronal tras la polémica generada por sus palabras sobre los indultos. Garamendi expresó en una entrevista que, si los indultos a los independentistas catalanes servían para normalizar la situación, "bienvenidos" fueran, lo que le granjeó un torrente de críticas. Tanto de algunos empresarios, como de la extrema derecha de Vox de manera pública y del PP de forma más discreta. Garamendi matizó más tarde sus palabras, que insiste en que no fueron un apoyo a la medida aprobada por el Gobierno, pero este miércoles ha destacado que hay "algunos" que se "empeñan" en sacarle de contexto.

El presidente de la CEOE, sobre los indultos: "Si las cosas se normalizan, bienvenidos sean"

Saber más

"Agradezco muchísimo ese apoyo cerrado, os lo agradezco de verdad", ha repetido en varias ocasiones el presidente de la patronal CEOE al auditorio de la Asamblea General de empresarios. El inicio del acto, Garamendi ha roto incluso a llorar durante el largo aplauso que le han brindado los asistentes, puestos en pie.

"He de reconocer que he pasado unos días muy malos. Sinceramente lo digo, es un tema auténticamente injusto", ha afirmado. Sus palabras en una entrevista de TVE la semana pasada fueron interpretadas de manera generalizada como un respaldo de la patronal a los indultos que iba a aprobar el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Un supuesto apoyo por el que le llovieron críticas al empresario vasco, tanto de algunos compañeros y representados, como también de la derecha española.

En Vox han arremetido con contundencia contra Antonio Garamendi por "traicionar" a sus representados, en palabras de su líder, Santiago Abascal. En el PP las críticas no han sido personalizadas ni directas en público por parte de Pablo Casado, aunque el líder del PP sí ha hecho declaraciones que se han interpretado como un mensaje al dirigente empresarial. También a los empresarios catalanes, que se posicionaron a favor de la medida sin ambigüedades. "Los empresarios no representan a nadie. La soberanía reside en diputados y senadores", apuntó Casado en Onda Cero.

"Habrá muchos cómplices [de los indultos], que son solo aquellos que desde partidos políticos están aplaudiendo esta medida y, últimamente también, aquellos que desde la sociedad civil intentan decir que esta medida va dirigida al reencuentro, la concordia y la convivencia", ha expresado también el líder del PP.

El presidente de CEOE ha destacado que la patronal siempre actúa con "total independencia" y con la defensa del "marco constitucional", el "estado de Derecho" y el "imperio de la ley". "El que me conozca sabe lo que yo he defendido, lo que digo y he dicho siempre", ha apuntado. Esta semana el presidente de CEOE ya apuntó expresamente que sus palabras no eran un apoyo a los indultos. "La frase de los indultos no la digo, si es una confusión por mi parte pido perdón, o si se pudo entender de otra manera", afirmó.

Garamendi ha dejado dos mensajes a aquellas personas que siguen criticándole por este motivo. Lo primero, que "da igual" lo que diga, que estas voces siguen "empeñadas" en que dijo "otra cosa", y en segundo lugar, que la patronal actúa y seguirá actuando con "lealtad institucional" con el gobierno y resto de administraciones. "Es difícil hablar de Constitución y de Estado de Derecho si luego no queremos tener un respeto y una colaboración institucional".

Impuestos "a la madrileña" y "oposición frontal" en la reforma laboral

El discurso del presidente de la patronal también ha abordado otros temas de actualidad política, como el acuerdo en pensiones. Garamendi ha afirmado que "la música suena bien", pero ha indicado que habrá que ver la letra pequeña del texto. La previsión es que el Gobierno cierre con los agentes sociales el primer paquete de la reforma de pensiones el próximo lunes.

Sobre otras negociaciones menos avanzadas, el líder de CEOE ha destacado que por el momento los empresarios mantienen una "oposición frontal" sobre el desmontaje de la reforma laboral del gobierno de Mariano Rajoy. Esta se aborda en una mesa de modernización del mercado de trabajo que también pretende reducir los contratos temporales, con medidas que tampoco convencen a los empresarios. "Hay mucha ideología en los papeles que nos llegan. Por supuesto nos vamos a sentar, pero tal y como se plantean lo vemos complicado", ha afirmado Garamendi, que ha criticado que la reforma "genera un contexto de incertidumbre" para las empresas.

El líder de CEOE ha querido marcar postura de manera anticipada en el debate fiscal, que aún no ha abierto el Ejecutivo con los agentes sociales. "Si alguien quiere armonizar, que se armonice a la madrileña. Lo digo con toda claridad", ha apuntado Antonio Garamendi, respaldando el modelo de menos impuestos de Madrid en comparación con otras Comunidades Autónomas.

El empresario ha destacado que CEOE quiere "más bases imponibles y menos tipos impositivos". España está a mucha distancia en presión fiscal respecto a la media de la zona euro, casi siete puntos de diferencia, pero el dirigente empresarial apuesta porque más gente pague impuestos, no que se incrementen los existentes. "Eso va a mejorar la actividad económica", ha sostenido. "Queremos que se pague, pero si lo que se pretende es subir los impuestos, creemos que no es la línea adecuada".

Antonio Garamendi ha defendido también la importancia del diálogo social en estos meses y ha reivindicado los acuerdos en las prórrogas de los ERTE. "Seis prórrogas muy complicadas en las que hemos defendido los intereses de las empresas", ha subrayado. A partir de ahora, el dirigente empresarial ha considerado "clave" las ayudas directas a las empresas, que se gestionan a través de las Comunidades Autónomas.