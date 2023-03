El Gobierno y ERC pactan la reforma de pensiones con una mejora de las cotizaciones por el cuidado de hijos

ERC ha anunciado este martes su voto a favor para convalidar el decreto de la reforma de pensiones el próximo jueves en el Congreso tras lograr dos mejoras más con el Ministerio de la Seguridad Social. Por un lado, han pactado que se cubra al 100% la cotización de los trabajadores durante todo el periodo de las reducciones de jornada para el cuidado de hijos. Además, un “aumento de la pensión de incapacidad temporal por riesgo durante el embarazo o la lactancia para aquellas trabajadoras que estén en reducción de jornada”.

Los últimos avances han sido explicados por el diputado de ERC Jordi Salvador, especialista del grupo en temas laborales y de pensiones y su portavoz en el Pacto de Toledo. Salvador ha destacado que ambas medidas son “muy importantes para combatir la brecha de género”, ya que las mujeres son las que más se acogen a las reducciones de jornada por cuidados y luego se ven penalizadas con pensiones más bajas.

La primera medida supone que, de cara a la jubilación y a una pensión de incapacidad permanente, los trabajadores que reducen su jornada para cuidar a sus hijos (la gran mayoría mujeres) tengan cubierto como cotizado al 100% todo ese periodo.

La última fase de la reforma de pensiones ya había ampliado esta cobertura en la letra pequeña del decreto, pasando de uno a tres años el periodo en el que la Seguridad Social computará la cotización al 100% las reducciones de jornada por cuidado de familiares (también personas mayores), que contará como si estuvieran trabajando a jornada completa. Ahora, ERC ha anunciado que la cobertura abarcará “todo el periodo” en el caso del cuidado de hijos.

Baja por riesgo de embarazo y lactancia

Por otro lado, Jordi Salvador ha explicado que también se aumenta la protección ante las bajas por riesgo durante el embarazo o lactancia para las trabajadoras que están empleadas con jornadas parciales.

“Actualmente, cuando una mujer trabajadora está en reducción de jornada por cuidado de un hijo menor y queda nuevamente embarazada, en caso de no poder desarrollar su trabajo por riesgo en el embarazo tiene una pensión inferior a la que le correspondería porque esta se calcula atendiendo a su jornada reducida”, ha explicado ERC. “Gracias a este acuerdo, todas estas prestaciones serán calculadas con la base reguladora correspondiente a su jornada anterior, exactamente igual que si no la hubieran reducido”, añaden.

El diputado de ERC ha destacado el “diálogo sincero” mantenido con el ministro José Luis Escrivá en la negociación, en la que también se han incluido otras medidas que reclamaba el grupo parlamentario, como la 'cuota de solidaridad' a los salarios más elevados y el aumento del complemento contra la brecha de género en las pensiones. Jordi Salvador ha destacado también que Escrivá “haya plantado cara” a la CEOE, que no se ha sumado a la reforma.

Por su parte EH Bildu ya anunció su voto favorable a la reforma después pactar también alguna medida más con el Gobierno. En concreto, la mejora de las pensiones mínimas de viudedad.

Este martes el diputado del PDeCAT Genís Boadella ha adelantado igualmente su apoyo al decreto ley, recoge Europa Press, para lo que ha destacado que cuenta con el visto bueno de la Unión Europea y que es condición necesaria para recibir los fondos Next Generation, que a su juicio debe ser “la prioridad” del país. Además, la Seguridad Social incluyó a última hora en el decreto, antes de pasar por el Consejo de Ministros, una de las peticiones de PDeCAT en el Pacto de Toledo: graduar la 'cuota de solidaridad', con varios tramos en los salarios más altos.

En el lado contrario, los partidos de la derecha parlamentaria no apoyarán la norma. Ciudadanos ha anunciado su voto en contra, por parte de Edmundo Bal, por considerar que será negativa para el empleo y por suponer un “atraco” dado el aumento de cotizaciones sociales. Y PP y VOX, aunque aún dicen que no han cerrado el sentido de su voto, también parece que se decantarán por el 'no'.

El PP está situando en el horizonte su voto contrario “si nada cambia”, ha afirmado Cuca Gamarra este martes, ya que los de Alberto Núñez Feijóo están justificando su rechazo por la supuesta “opacidad” del ministro José Luis Escrivá y la falta de “datos” sobre el verdadero impacto de la norma. Por parte de Vox, Iván Espinosa de los Monteros no ha desvelado el sentido de voto final, recoge Europa Press, pero sí ha indicado que “es muy difícil” que su partido apoye la iniciativa del Gobierno, porque consideran que “no garantiza en absoluto” el futuro de las pensiones en España.