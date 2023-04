Greenpeace lleva ante la justicia a la Comisión Europea por etiquetar como verdes el gas y la energía nuclear

Ofensiva judicial contra la decisión de la Comisión Europea de etiquetar como verdes la energía nuclear y el gas. Greenpeace ha llevado al gobierno comunitario ante la justicia para que reconsidere esa decisión, según ha informado en un comunicado. La ONG ecologista ya había intentado que la UE diera marcha atrás al solicitárselo el pasado 9 de septiembre, pero el 8 de febrero recibió la negativa de Bruselas. Ante ese escenario, ha decidido acudir al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), como previamente había hecho el Gobierno de Austria.

La Comisión Europea etiqueta como verdes inversiones en energía nuclear y gas

Más

La denuncia persigue acabar con la polémica decisión de Bruselas de calificar como verdes algunas de las inversiones de gas y energía nuclear. El gobierno comunitario optó para ello por un acto delegado, en vez de un proceso legislativo al uso, que requiere el voto en contra de 353 eurodiputados y el rechazo de al menos 20 países que representen como mínimo al 65% de la población de la UE.

“Estamos en una carrera contra el cambio climático y ecológico. Al rechazar el intento deshonesto de la Comisión de hacer un lavado verde del gas y la energía nuclear, el Tribunal puede dar a la UE una oportunidad de luchar para llegar a la meta. Mientras tanto, los contaminadores ya están utilizando esta etiqueta falsa para desviar las finanzas verdes de donde se necesitan”, expresa la responsable de finanzas sostenibles de Green Peace, Ariadna Rodrigo.

A la denuncia de las ocho organizaciones de Greenpeace, entre ellas la española, se han sumado otras cuatro organizaciones ecologistas que señalan únicamente a la inclusión del gas como una energía limpia, pero dejan fuera a la nuclear. Uno de los debates energéticos en el seno de los 27 es precisamente la catalogación de la energía nuclear y, en concreto, del denominado 'hidrógeno rosa', que es de origen nuclear, ante la presión de países como Francia.

Según informa Politico, la decisión del tribunal, en todo caso, supondría la devolución de la queja a la Comisión Europea para que revise la decisión, pero no se espera que entre en el fondo del asunto y determine si la nuclear y el gas pueden ser considerados 'verdes' o no. Además, la actual taxonomía seguirá en vigor y el pronunciamiento de la justicia no llegará hasta 2025, según los cálculos de la ONG.