Iberdrola dice que está “recabando” la información que le reclama el INE para el nuevo cálculo del IPC

Iberdrola asegura que está “recabando” la información que le ha reclamado el Instituto Nacional de Estadística (INE) para el nuevo cálculo del índice de precios al consumo (IPC), que el organismo va a cambiar porque actualmente solo tiene en cuenta a los clientes acogidos a la tarifa semirregulada, el precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC), los más afectados por las fuertes subidas del recibo de los últimos meses.

Fuentes de la eléctrica explican que “el pasado 24 de abril nos remitieron una carta solicitando información adicional, que estamos recabando. Dada la complejidad de los datos, hemos pedido una ampliación del plazo que se nos ha otorgado por escrito y esperamos que la información la tenga el INE en los próximos días”.

El jueves, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño, pedía “responsabilidad” a las empresas, especialmente las energéticas, ante la elevada inflación, para que “arrimen el hombro”, rebajen el precio de la electricidad y faciliten al INE los datos que se les han reclamado para acabar con la sobreponderación del precio del gas en el IPC y que éste pueda reflejar fielmente el precio de la electricidad.

“Llevamos meses tratando de tener esos datos detallados” pero “hay una empresa eléctrica que no ha dado los datos y necesitamos que todo el mundo ayude”, lamentó Calviño, que no identificó a esa compañía. Se trata de Iberdrola, según avanza este viernes El Confidencial.

“El mensaje que envío es instar a las compañías energéticas a arrimar el hombro para que baje el precio de los caburantes, para que baje el precio de la energía en el mercado mayorista y para que el IPC refleje bien los precios reales”, subrayó Calviño el jueves.

“Trimestralmente enviamos esa información a la CNMC”, señalan fuentes de Iberdrola, que subrayan que “las empresas eléctricas llevan más de dos años planteando la desagregación del IPC teniendo en cuenta los contratos a precio fijo y no solo la tarifa regulada”.

Esta última modalidad tarifaria es la que ha recogido las fuertes subidas del mercado mayorista eléctrico de los últimos meses, porque está directamente indexada al denominado pool. Horas después de las declaraciones de Calviño, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, aseguró que los clientes acogidos a esta modalidad son “tontos” y afirmó que son los únicos que están pagando más, a pesar de que el mercado libre (tradicionalmente más caro que el PVPC) ya está empezando a experimentar fuertes subidas, según Facua.

Estar acogido a la tarifa PVPC, que tienen unos 10 millones de suministros de baja tensión, es condición imprescindible para acogerse a los descuentos del bono social para hogares vulnerables, que benefician a unos 2 millones de suministros.

Iberdrola, que lleva meses cargando contra el diseño del PVPC, es la empresa que más abiertamente se ha opuesto al tope a la generación eléctrica con gas que han pactado España y Portugal para abaratar la luz. Según Galán, la denominada excepción ibérica no se justifica porque, asegura, España no es una isla energética, pese a que la interconexión de la Península con Francia no llega al 3%. La propuesta hispano-lusa ha sido finalmente enviada por ambos países a la Comisión Europea este jueves.

El INE lleva meses trabajando en el cambio de tecnología de medición del IPC, que alcanzó su pico el pasado marzo (9,8%) y que previsiblemente va a recoger el efecto de la denominada solución ibérica al gas que se espera que se apruebe en el Consejo de Ministros del próximo martes.

Antes del estallido de la guerra de Ucrania, el organismo estadístico contemplaba aplazar hasta al menos 2023 el cambio en la medición del precio de la luz, que en un principio esperaba aplicar en enero de este año. Pero tuvo que desechar ese plan porque, para evitar sesgos, se requiere “estabilidad en la evolución de los precios en el año previo y en el año de la introducción de la nueva fuente”, algo que ha imposibilitado la sucesión de récords del pool de los últimos meses.