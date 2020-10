Iberia se alía con Banco Santander para lanzar un programa de fidelización

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

Iberia y Banco Santander se han aliado para reactivar sus negocios a través de Santander One Iberia Plus, un producto financiero que permitirá a los clientes obtener 'Avios' --la moneda del programa Iberia Plus canjeable por vuelos y otros servicios relacionados principalmente con viajes y ocio-- con prácticamente cualquier movimiento bancario cotidiano, como la domiciliación de la nómina o los recibos de suministros.

"Estamos seguros de que este acuerdo con Banco Santander va a contribuir a reactivar nuestros respectivos negocios. Vivimos una situación excepcional en la que hemos hecho un gran esfuerzo para garantizar la seguridad de nuestros clientes pero, en la vuelta a la normalidad, también necesitamos soluciones imaginativas e innovadoras y Banco Santander es el aliado perfecto para conseguir que nuestros clientes recuperen la ilusión y las ganas de volar", ha comentado Javier Sánchez-Prieto, presidente de Iberia.

Como ejemplo, domiciliar la nómina aporta hasta 15.000 Avios (canjeables por un vuelo ida y vuelta por Europa), contratar un seguro suma 5.000 Avios (un alquiler de coche) y un plan de pensiones hasta 500.000 Avios (equivalentes a los vuelos necesarios para dar la vuelta al mundo).

El programa Santander One Iberia Plus cuenta con tres niveles: básico, premium y élite, en los que se van incrementando los beneficios.

En concreto, el nivel básico ofrece 1.000 Avios de bienvenida y 5% de descuento en los vuelos de Iberia; el nivel premium, consta de 9.000 Avios de bienvenida -equivalentes a un vuelo de ida y vuelta dentro de la Península-, 10% de descuento y obtención de un 25% extra de Avios en la compra de vuelos de Iberia y el nivel élite, suponen 15.000 Avios de bienvenida, 10% de descuento en la compra de vuelos de Iberia y, a través de Iberia Cards, todas las ventajas del nivel plata de Iberia Plus: equipaje extra, prioridad en la facturación y el embarque, y obtención de un 25% extra de Avios en sus vuelos con Iberia.

Además, como campaña de lanzamiento, los clientes que domicilien su nómina en cualquiera de las cuentas de Santander One Iberia Plus obtendrán 15.000 Avios, canjeables por un vuelo a las Islas Canarias o Europa o por otros servicios del programa Iberia Plus como noches de hotel o alquileres de coche, entre otros.

Según han explicado en un comunicado, con el lanzamiento de Santander One Iberia Plus, ambas empresas "buscan estimular la demanda, acompañando la vuelta a la normalidad con nuevos beneficios para sus clientes".