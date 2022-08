Inés Arrimadas difunde cuotas de autónomos erróneas para justificar el 'no' de Ciudadanos a la reforma

“Esto pretenden aprobar mañana PSOE, PP y Podemos sobre los autónomos”, ha dicho este miércoles Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos, en un comentario en Twitter para justificar el 'no' del partido naranja a la reforma de autónomos pactada de manera unánime en el diálogo social. El tuit va acompañado de unas tablas erróneas de cuotas de autónomos para los próximos nueve años, no las que se aprobarán este jueves para los próximos tres años. Las gráficas difundidas son antiguas, corresponden a una de las primeras propuestas del Gobierno a la mesa de diálogo social, conocidas en enero de 2022, que cambiaron mucho en los siguientes meses de negociaciones.

El tuit de Arrimadas ha sido compartido esta mañana también por el perfil de Ciudadanos, que anunció ayer que votaría 'no' al decreto con la reforma que se somete a convalidación este jueves en el Parlamento. “Esto pretenden aprobar mañana PSOE, PP y Podemos sobre los autónomos: A quien ingrese 1.900€, subirle la cuota mínima de 294€ a casi 600€; A quien ingrese 2.500€, disparársela hasta los 728€. Es un saqueo a los de siempre en plena crisis. Los liberales votaremos NO”, recoge el tuit.

Las cifras difundidas son erróneas por varios motivos, por ejemplo, a propósido de esos 600 euros de cuota para personas que ingresen 1.900 euros. En primer lugar, porque Inés Arrimadas se refiere a una tabla desactualizada y, en concreto, a un dato para 2031 cuando la reforma finalmente pactada y aprobada solo tiene cuotas para los próximos tres años. Son las siguientes:







La Segurida Social intentó pactar una reforma para los próximos nueve años, pero finalmente solo se ciñó a concretar las cuotas de los próximos tres años ante la dificultad de poner a todas las partes de acuerdo.

En segundo lugar, el tuit de la líder de Ciudadanos es erróneo porque, incluso en la propuesta inicial del Gobierno, no se planteaba esa cuota para 1.900 euros de “ingresos”, como indica Arrimadas, sino de rendimientos netos, que son algo parecido a los beneficios (ingresos menos gastos deducibles).

Al final, la definición de “ingresos reales” o rendimiento netos se ha ido afinando mucho más durante los numerosos meses de negociación de la reforma, con incluso un porcentaje adicional deducible a estos ingresos para gastos que no se pueda imputar fácilmente a la actividad de los trabajadores.

Datos falsos y otras contradicciones

El partido ha dado una rueda de prensa en el Congreso, en la que Edmunco Bal ha explicado el 'no' de Ciudadanos a la reforma acordada por todas las partes de la negociación. “Es una modificación que va a hacer pagar muchísimo más a este colectivo”, ha indicado Bal, que ha apuntado que los más perjudicados son los que menos ganan.

Sin embargo, la estimación de la Seguridad Social apunta a que las cuotas pactadas supondrán lo mismo o una reducción para dos tercios de los autónomos respecto a su aportación actual. Los que menos ganan verán reducir sus aportaciones respecto a lo que pagan en estos momentos, con una cuota mínima de 294 euros al mes. Por otro lado, un tercio de los trabajadores autónomos cotizarán más, pero son los que tienen mayores ganancias, lo que les dará además derecho a mayores prestaciones (bajas, permiso de paternidad, jubilación, etc.).

El portavoz de Ciudadanos ha defendido además el actual sistema electivo de cuotas de los autónomos, una anomalía y que hacía que casi el 90% de los trabajadores aportaran por la mínima al sistema, ganaran poco a miles de euros al mes. Luego, en consencuencia, los autónomos tenían prestaciones más bajas. Por ejemplo, las pensiones de los autónomos son un 40% inferiores a las de los asalariales.

La postura que defiende ahora Ciudadanos tampoco encaja con la recomendación del Pacto de Toledo para que los autónomos cotizaran en función de sus ingresos reales, que votó a favor su partido y salió respaldada por la inmensa mayoría del Parlamento sin ningún voto en contra. Esa reforma es la que negoció durante meses el Gobierno, a través del Ministerio de la Seguridad Social que lidera José Luis Escrivá, y que acabó con un acuerdo histórico en julio con el respaldo de todos los negociadores.

Los colectivos de autónomos piden “responsabilidad”

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha señalado el uso de esta tabla falsa, aunque sin referirse expresamente a Inés Arrimadas. “Pedimos responsabilidad a los partidos políticos, que por favor no generen confusión. Hemos encontrado algún tuit con algunas tablas que no están en el real decreto. No son esas las cotizaciones que van a tener los autónomos al año que viene”, ha sostenido Amor.

ATA, la organización conservadora de autónomos miembro de la patronal CEOE, se ha reunido este miércoles con el PP, que ha anunciado el voto favorable al decreto. Lorenzo Amor ha agradecido el apoyo al PP y ha llamado a la “responsabilidad” del conjunto de partidos políticos para respetar lo pactado por todas las partes en el diálogo social.

También ha hecho el mismo reclamo el líder de UPTA, organización de autónomos ligada a UGT. Eduardo Abad ha reclamado “responsabilidad” a las formaciones políticas para apoyar una reforma que acaba con un sistema “injusto”, ha subrayado. “Esperemos que los partidos polítcos estén a la altura de las circunstancias, el actual sistema es absolutamente injusto”, ha indicado.